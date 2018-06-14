Как правильно ухаживать за кожей летом

Светлана Малюга

Этап 1. Очищение

— Уход за кожей всегда начинается с очищения. Этот этап нельзя пропускать, ведь он считается первым шагом к здоровой и красивой коже. Кожу необходимо очищать утром и вечером. Обладателям жирной кожи может потребоваться дополнительное очищение в середине дня, например с помощью специальных влажных салфеток, тоника или мицеллярной воды. Фото: shutterstock.com Этап 2. Дневной крем и макияж

Летом стоит отдавать предпочтение неплотным текстурам и минимизировать количество косметики на лице. В тёплое время года лучше ограничиться лёгким увлажняющим кремом и пудрой. Отлично подходит рассыпчатая пудра. Как вариант, можно нанести ВВ-крем или лёгкую базу-флюид под макияж с SPF-фактором. Так поры не забьются, потовые и сальные железы не усилят работу.

Людям с нормальной, зрелой или сухой кожей лучше использовать флюиды и эмульсии. Обладателям комбинированной и жирной кожи я советую не пренебрегать гелями и сыворотками с себорегулирующим эффектом или эмульсиями, которые дополнительно матируют кожу лица.

Прекрасно, если в состав косметических средств входят, помимо увлажняющих компонентов, ещё и антиоксиданты, витамин С и Е. Фото: shutterstock.com Этап 3. Дополнительный уход

Мягкие пилинги, гоммажи, скрабы для домашнего применения летом надо делать чаще, чем в холодные сезоны. Особенно это актуально для людей с комбинированной и жирной кожей. Для чувствительной кожи подойдут антикуперозные сыворотки, маски, бустеры (средство, которое увеличивает эффект от основного ухода или ускоряет его действие. — Прим. ред.). Они содержат экстракты растений, укрепляющие сосудистую сетку, рутин, пантенол.

Вообще, летом рекомендуется всем использовать увлажняющие маски, сыворотки и концентраты.

Не забывайте пить воду и носить солнцезащитные очки, чтобы избежать образования мимических морщин. Фото: shutterstock.com Чего нельзя делать летом

Летом нельзя использовать средства с высокой концентрацией ретинола и кислот. Если вы всё-таки используете такие, то их следует наносить вечером, а днём — средства с SPF-фактором. Это поможет сохранить здоровье кожи. Наносить косметические продукты с солнцезащитным фактором лучше круглогодично: как утверждают учёные, УФ-излучение проявляет активность в любую погоду, и почти половину суточной порции солнца люди получают в виде отражённого или рассеянного света. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как ухаживать за кожей до 40 лет 10 простых советов для ухода за сухой кожей Как определить тип кожи 8 ошибок, которые вы допускаете, когда умываете лицо

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