Учёные: женщины тщательней готовятся к отпуску, чем к беременности

К такому выводу пришли исследователи из Детского благотворительного центра Томми, передаёт «BBC». Специалисты изучили питание и привычки 750 беременных женщин. Оказалось, что меньше половины респондентов изменили свой рацион и начали принимать витамины перед зачатием. Учёные выяснили, что многие женщины тратили на планирование и подготовку к зачатию гораздо меньше сил и времени, чем на очередной летний отдых. Представители детского центра призвали будущих матерей более обдуманно подходить к вопросу зачатия. На сегодняшний день существуют много полезных диет, которые способствуют не только скорейшему появлению зародыша, но и положительно сказываются на здоровье матери и будущего малыша. Во-первых, напоминают специалисты, будущим родителям (и отцам и матерям) стоит на время забыть про алкоголь и табак. Кроме того, потенциальным роженицам нужно определиться с курсом витаминов.

Диета должна включать цельнозерновые, ненасыщенные жиры, чечевицу и бобы. Кроме того, будущие матери должны употреблять не более 200 мг кофеина в день, делать регулярные физические упражнения и обязательно посетить доктора.

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Фото: Константин Юганов / Фотобанк Лори