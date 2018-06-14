Факты о кариесе, которые скрывают

Вокруг стоматологии постоянно роится масса слухов. Сами врачи то придумывают, то опровергают мифы. Конечно, всем известно, что зубы не восстанавливаются, поэтому визит к дантисту не стоит откладывать до последнего. Но вся ли это правда?

1. Бактерии — не главная причина кариеса. Этот постулат ввёл в науку профессор Уиллеби Миллер в конце 19 века. Он заметил, что при помещении удалённого зуба в ферментирующую смесь зуб начинает разрушаться. При этом сам Миллер считал, что бактерии участвуют в процессе разрушения зуба, но не становятся причиной болезни. Здоровый зуб, по мнению Миллера, не может разрушаться. Сегодня бытует мнение, что углеводные продукты создают во рту благоприятную для размножения бактерий среду. Стоматологи же полагают, что кариес не связан с рационом. Мало того, сахар способен убивать бактерии, так как притягивает воду.

2. Гормоны влияют на зубы. У людей с повышенным уровнем сахара в крови риск разрушения зубов выше. Если гипофиз, отвечающий за выработку гормонов, не регулирует уровень сахара, то в организме возникает дисбаланс, ведущий к вымыванию из костей фосфора, отвечающего в том числе и за прочность зубов.

3. Витамины отвечают за прочность зубов. Жирорастворимый витамин D отвечает за баланс фосфора и кальция, входящих в состав костей и зубов. Витамин А также способствует поддержанию достаточного уровня кальция в костях и зубах, чтобы сохранять их здоровье.