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Костромские доноры за год сдали более 5 тонн крови
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Костромские доноры за год сдали более 5 тонн крови 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
14 июня — международный День донора. В Костроме, как и всегда в этот день, работает передвижная станция переливания крови, врачи проводят акции, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
На сегодняшний день в регионе проживает 3 тысячи 555 почетных доноров. Чтобы заслужить это звание, нужно 40 раз сдать кровь или 60 раз плазму. Можно сдавать их и вместе — не менее 25 раз кровь, а остальное — плазма, — рассказали специалисты областной станции переливания крови.
За прошлый год костромские доноры сдали более 5 тонн крови для пациентов больниц. Областная станция переливания крови работает по потребностям — поступает заявка на определенную группу, ее и начинают принимать.
Медики отмечают, что сейчас особенно часто станция нуждается в донорах тромбоцитов. Материал собирают для онкобольных.
Главная проблема станции переливания крови заключается в том, что работодатели не всегда готовы отпускать своих сотрудников в будние дни, чтобы сдать кровь. Медики просят их не терять чувство патриотизма и человеческого сочувствия. Нужно помогать тем, кто в этом нуждается, ведь никогда не знаешь — вдруг помощь понадобится и тебе?
Не забывайте о правилах, которые нужно соблюдать перед сдачей крови:
· Нельзя сдавать кровь при недомогании или после бессонной ночи;
· За день до сдачи не употребляйте жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, бананы и орехи;
· Не надо сдавать кровь натощак. Можно выпить сладкий чай, съесть сухое печенье или кашу на воде;
· За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя пить алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
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