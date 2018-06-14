Какие фитнес-упражнения самые опасные для женщин

Фитнес настолько вошел в нашу жизнь, что на сегодня развились всевозможные его направления. Акваэробика, босу (все упражнения выполняются на неустойчивой поверхности), зумба (комплекс танцевальных движений), калланетика (статнагрузки чередуются с асанами йоги), кроссфит (используются такие силовые упражнения, как переворачивание шин), памп-аэробика (что-то вроде смеси бодибилдинга и привычной аэробики), пилатес (упор делается на плавные движения, способствующие развитию гибкости тела и укреплению мышечной ткани) и еще многое другое. Каждая женщина может выбрать занятия по вкусу, способностям, по результату, на которые нацелена, а главное, по состоянию здоровья.

К примеру, врач ЛФК, фитнес-тренер международного класса Александра Бонина уверена, что вид фитнеса нужно выбирать только в зависимости от состояния здоровья и способности организма переносить определенные виды нагрузки. В противном случае, по мнению доктора, фитнес-тренировками можно добиться больше вреда, чем пользы. Но и при идеальном сочетании подготовленности организма и здоровья очень важное значение имеет правильность выполнения упражнений, иначе вреда опять же будет больше, чем пользы. К примеру, кроссфит предполагает тренировки на выносливость. Занимаясь им, нужно быть готовым к тому, что нагрузка ложится на все группы мышц. Всем ли это нужно?

Даже в обычном фитнесе есть ряд упражнений, к которым нужно подходить осторожно. Особенно женщинам. Например, просто приседания и приседания с грузом — гантелями или штангой. В это время нагрузка приходится не только на суставы ног, но и на тазобедренный пояс. Гинекологи предупреждают, что для женщин это чревато опущением матки, если не сразу, то в более зрелом возрасте.

Дамы, которые идут заниматься фитнесом ради похудения, очень любят прием становой тяги. Он действительно способствует быстрому сбросу веса, однако предпочтителен для мужчин. Мышцы спины у женщин не приспособлены для подобных нагрузок, а потому становая тяга часто приводит к повреждению позвоночника, вызывает боль в тазобедренном поясе.

Юрий Глазков — травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук уверен, что чрезмерные силовые нагрузки, несвойственные дамам, приводят плюс ко всему еще и к повреждению суставов. Он рекомендует: если уж решили заниматься силовыми нагрузками, то только под пристальным контролем тренера.

Итальянский тренер по силовым упражнениям Тони Джентилькоре об обратной стороне непродуманных нагрузок говорит так: разрыв диафрагмы, раздробленность трахеи, переломы костей — не такие уж редкие явления при подобном подходе к занятиям.

Пресс для многих женщин — панацея от множества проблем: лишнего веса, выпирающего живота, отсутствия ярко выраженной талии. Чтобы одним махом решить их все сразу, женщины готовы качать пресс день и ночь. Врач-хирург первой категории Вячеслав Шепетов уверен, что делать это можно далеко не всем дамам. А тем, кому разрешено, необходимо понять суть самого процесса. Постоянно накачиваясь, мышцы живота начинают давить на кишечник, что приводит к нарушению пищеварительной функции. Как следствие — ухудшение самочувствия. Нередко подобные «качалки» вызывают геморрой. Чтобы подобного не происходило, необходимо сочетать качание пресса с упражнениями на растягивание и расслабление мышц. Бег, плавание — просто необходимы, если женщина интенсивно качает пресс, считает Вячеслав Шепетов.

Профессиональные фитнес-тренеры недоумевают: почему для занятий теннисом, волейболом, плаванием неподготовленные люди берут уроки, приглашают специалистов, а к упражнениям, способным нанести непоправимый вред здоровью, относятся, как к утренней зарядке: помахал руками, ногами, зарядился — и никаких проблем. Без специальной подготовки и в отсутствии тренера — проблемы как раз будут обеспечены. Лучше не рисковать.

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