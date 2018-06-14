Что делать после вечеринки?

Вчерашняя ночь прошла очень бурно и весело? А сегодня срочно нужно привести себя в порядок, выглядеть свежо, молодо и так, будто ты получила все положенные восемь часов сна? Что же делать в такой ситуации? Ответ очень прост — заниматься йогой! Звучит немного дико, но десять простых и медленных упражнений помогут тебе быстро прийти в форму и снова сиять красотой.

Данный комплекс состоит из десяти классических асан, занимает 10-15 минут и для него тебе не нужно иметь супергибкость или высокие физические способности. Его также можно использовать и как утреннюю зарядку на каждый день. Все асаны имеют свое правильное название — мы приведем его в скобках — а использовать будем более привычные и понятные наименования, чтобы тебе было легко все понять даже без глубоких познаний в йоге.

1. Поза собаки (Адхо Мукха Савасана)

Сначала займи исходное положение — встань на колени, с опорой на ладони. Постарайся расположиться так, чтобы корпус и конечности составляли прямоугольник, то есть ладони были точно под плечами, а бедра — перпендикулярно полу. На первом выдохе поднимись на носочки, колени пока можно держать согнутыми. На втором выдохе выпрями ноги и руки так, чтобы таз поднялся вверх, а тело образовало угол. Голову нужно опустить вниз и в таком положении выполнить 5-10 медленный вдохов.

2. Поза «столп» (Уттанасана)

Из исходного положения — стоя на полу, ноги по ширине плеч — наклонись вперед и постарайся достать руками до пола. В идеале на первом вдохе тебе нужно полностью встать на стопы и ладони, на втором — максимально выпрямить ноги, на третьем — напрячь пресс, вытянуть позвоночник и прижать голову как можно ближе к груди. И вновь сделать 5-10 вдохов.

3. Поза воина (Вирабхадрасана III)

Твердо встань на правую ногу. Затем на выдохе постепенно поднимай левую вверх и опускай корпус. Как только между ногами будет образован прямой угол, вытяни руки вперед для поддержания баланса. Постарайся не отводить ногу в сторону и не сгибать колени. После пяти вдохов нужно отдохнуть и повторить асану на другую ногу.

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4. Поза раскрытого треугольника (Уттхита Триконасана)

Исходное положение — стоя на коврике, ноги шире плеч, руки раскинуты в стороны. Спину следует выпрямить. Затем разверни правую стопу, выполни боковой наклон к стопе и постарайся опереться на правую ладонь. Размести ладонь максимально близко за стопой. Левую руку нужно вытянуть вверх и развернуть грудную клетку вперед. Постарайся не прогибаться в пояснице. Выполни 5 входов, отдохни и повтори упражнение на другую сторону.

5. Поза развернутого бокового угла (Уттхита Паршваконасана)

Исходное положение как для боковых перекатов (ноги широко расставлены, одна нога вытянута с опорой на стопу, смотрящую вперед, вторая — согнута в колене с опорой на развернутую стопу). Из этой позиции на выдохе следует сделать боковой наклон, опереться на ладонь, а вторую руку потянуть вверх. Как и в предыдущих асанах, сделай 5 вдохов и перейди на другую сторону.

6. Поза развернутого бокового угла, 2 вариант (Паривритта Парсваконасана)

Выполняем всё точно также, как и в предыдущем упражнении, но меняем положение рук и грудной клетки. Теперь твоя задача — развернуть грудь к опорной ноге и прижать как можно ближе к бедру. Для поддержки заведи один локоть за колено, другим — тянись вверх, а ладонями упирайся друг в друга.

7. Поза «стул» (Уткатасана)

Исходное положение — ноги шире плеч, одна нога согнута в колене и является опорной. Вторую ногу тянем в сторону, развернув стопу. Руки поднимаем вверх и тянемся к потолку как можно сильнее, чувствуя напряжение мышц спины. Голову опускать не рекомендуется — смотри вперед и делай пять медленных вдохов.

8. Поза орла (Гарудасана)

Одна из самых красивых асан йоги.

Тебе нужно встать на одну ногу, а вторую обвить вокруг первой. Для опоры упрись пальцем в стопу или икроножную мышцу. На первом выдохе присядь, чтобы почувствовать напряжение в ягодичных мышцах. На втором выдохе выпрями корпус, а руки также переплети перед собой. Сохранять равновесие в данной позе совсем не просто, но возможно. Устремись взглядом в одну точку, не отвлекайся и не отрывай пятку от пола.

9. Поза скрутка сидя (Ардха Матсиендрасана)

Данный асан напоминает известное каждому упражнение на растяжку бедра. Садись на пол, одну ногу согни в колене и притяни как можно ближе к груди. На первом выдохе выпрями спину, на втором — поставь стопу согнутой ноги за бедро прямой ноги. Для равновесия можно одной рукой опереться в пол, а другой — нажимать на колено, вытягивая позвоночник.

10. Поза расслабления (Савасана)

Самая любимая поза большинства людей, кто хоть раз пытался заниматься йогой. По сути дела тебе нужно лечь на спину, раскинуть руки и ноги, закрыть глаза и отдыхать. Постарайся почувствовать, как расслабляються мышцы после такой импровизированной зарядки и обязательно подумай о чем-нибудь приятном.

Эти десять несложных асан помогу зарядиться энергией, перестать нервничать. Если же добавить к ним стакан воды комнатной температуры, выпитый сразу после сна, и экспресс маску для лица, то даже после шумной вечеринки ты будешь выглядеть потрясающе!

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