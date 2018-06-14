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Топ-15 интересных фактов о сексе
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Топ-15 интересных фактов о сексе 

Peopletalk 56 минут назад
Фото: Peopletalk
Поговорим о сексе? Без нотаций: просто собрали для тебя 15 очень интересных фактов о, пожалуй, лучшем изобретении человечества.
Если мужчина долго не занимается сексом (несколько лет), то его член может уменьшиться. Да-да, это мышца, и ее тоже нужно тренировать.
За всю жизнь мужчина вырабатывает около 13 литров спермы.
Не только женщины могут не достичь оргазма. По статистике, только 70% мужчин, которые находятся в постоянных отношениях, получают разрядку. Ну а женщины и того меньше — около 30%.
Зато наукой доказано, что оргазм приходит быстрее, если мужчина и женщина занимаются сексом в тепле.
А еще женский оргазм в среднем длится 20 секунд, в то время как мужской всего шесть.
Британские социологи выяснили: около 50% женщин настолько не уверены в себе, что предпочитают заниматься сексом только после того, как выпьют. А 6% вообще ни разу не вступали в интимные отношения по трезвой.
По данным Центра статистики национального здоровья США, мужчина за всю свою жизнь проводит время в постели с семью женщинами. Девушки отстают — на их счету в среднем шесть мужчин.
Мужчина во время сна испытывает около девяти эрекций — и при этом ему необязательно снится что-то эротическое.
По статистике, самое популярное место для секса — кровать. На втором — машина.
В Древней Греции жаргонное слово, обозначающее оральный секс, переводилось как «играть на флейте».
88% женщин возбуждает волосатая мужская грудь.
Чайная ложка cпepмы содержит всего 5 калорий. И много витаминов.
Секс помогает от головной боли — он способствует нормализации давления и выработке эндорфинов.
Сексом ради удовольствия занимаются только люди, карликовые шимпанзе и дельфины.
Во время секса отключается участок мозга, который отвечает за страх и тревогу.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-15-interesnyh-faktov-o-sekse/
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