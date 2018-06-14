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В больнице Виноградова будет проводиться День донора
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В больнице Виноградова будет проводиться День донора 

Вестник района Гагаринский 35 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
15 июня, 2018 года в больнице В. В. Виноградова (ул. Вавилова, д. 61) будет проводиться «День донора». Мероприятие проводится под лозунгом «Сдавая кровь — спасаю жизнь».
Донорство крови — это добровольная сдача крови или ее составляющих для Дальнейшего их использования. Это абсолютно безопасная процедура. Потери крови, которые несет донор, являются физиологичными и быстро восстанавливаются организмом. Можно сказать, что это даже полезно, ведь сдавая кровь, вы активизируете кроветворную функцию организма, избавляетесь от излишков крови обновляя ее, поэтому вы не только помогаете людям которые попали в сложную ситуацию, но и себе самому. Пункт сдачи крови будет находиться в приёмном отделении, корпус № 1, с 10:00 до 13:00.
Донором может стать любой гражданин с 18 до 60 лет. Все сдавшие кровь имеют право на два дополнительных дня к ежегодному отпуску.
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