Йога прямо на рабочем месте

Многие офисные сотрудники зачастую сталкиваются с такой проблемой, как гиподинамия. Вследствие длительной практически неподвижной работы в сидячем положении появляется не только дискомфорт, но и серьезные проблемы со здоровьем. В частности, возникают боли в шее и плечевых суставах, ожирение, боли в области поясницы, искривления позвоночника и т.д.

Долгое сидение без движения увеличивает риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет, стрессы, сердечная недостаточность и даже до онкологии иногда дело доходит. Размять кости, перевести дыхание и подзарядиться энергией помогает йога. Для занятий йогой нет необходимости в отдельном кабинете. Вполне подойдет рабочий стол. Следующие 10 упражнений позволят расслабиться и вернуться к работе с новыми силами.

1. Наклоны в стороны на вытянутые руки

Долгое нахождение за компьютером вызывает дискомфорт и напряжение в плечевых и шейных суставах. Популярная асана «Полумесяц» расслабляет плечи, шею, снимает усталость с позвонков и повышает стрессоустойчивость. Позу можно делать в сидячем положении. Наклоны улучшают координацию движений и чувство равновесия. Рекомендуется делать такое упражнение хотя бы 5-10 минут, чтобы ощутить результат и наполнить тело энергией. Итак, начнем:

Садись на стул, спина при этом находится прямо.

Делай выдох и подними руки вверх с вытянутыми пальцами.

На выдохе сделай наклон в левую и или правую сторону, не опуская рук.

Сделай пару вдохов и выдохов.

Возвращайся в исходное положение.

Точно так же проделай с другой стороной.

Сделай не менее 10 повторений этого упражнения. Результат будет потрясающий!

2. Повороты туловища в сидячем положении

С помощью таких упражнений йоги можно улучшить гибкость позвоночника и спины, устранить напряжение в плечах, улучшить кровообращение за счет подачи кислорода и нормализовать работу кишечника. Делай повороты прямо на рабочем месте (в кресле или на стуле). Приступим:

Сядь в кресло, держа прямую осанку, ноги сложи вместе.

Сделай вдох, затем на выдохе поворачивай туловище в левую или в правую сторону.

Помогай себе рукой, придерживаясь за подлокотник или стол (таким образом, поворот получается более глубоким).

Сделай пару глубоких вдохов и выдохов, после чего займи исходную позицию.

Повтори упражнение так же с другой стороны.

По возможности повороты туловища выполняй на полу. Но учти, что йога на полу противопоказана людям с заболеваниями нижней части спины и колен.

3. Наклоны вперед сидя

Отодвинь немного назад стул от стола. Данное упражнение применяется для растяжки подколенных сухожилий и позвоночника, избавляет от напряжения в плечах, а также делает более гибкой верхнюю часть туловища. Итак:

Сядь на стул и выпрями спину.

Сделай вдох, на выдохе наклонись вперед таким образом, чтобы голова доставала до колен, при этом ослабь шею.

Если хватит гибкости, обхвати руками колени снизу (если не получается, пускай руки свисают по бокам коленей).

Полностью расслабься в таком положении и сделай пару глубоких вдохов и выдохов.

Упражнение рекомендуется проделать до 10 раз.

4. Поза голубя (упражнение с поднятой ногой)

В йоге обязательно присутствуют асаны для тренировки равновесия. К примеру, голубиная поза. Данное упражнение можно делать, даже не вставая с места. Оно хорошо снимает напряжение в ногах за счет долгой неподвижности. Для этого:

Сядь ровно на стул, не касаясь спинки.

Согни ноги в коленях и поставь на расстоянии ширины плеч.

При этом щиколотки расположи параллельно коленям.

Возьмись за ступню правой ноги и поставь ее на колено левой, причем правое колено должно располагаться параллельно полу, его нельзя опускать вниз.

В таком положении нужно проделать 10 вдохов и выдохов.

Поставь ноги в первоначальное положение и повтори процедуру со второй ногой.

Через несколько дней можно усложнить упражнение и увеличить растяжку, поднимая лодыжку ноги над коленом выше.

5. Поза головы коровы (упражнение с помощью рук за спиной)

Выполняется поза в сидячем положении на стуле. Упражнение «Голова короны» способствует растяжке верхних мышц спины, рук и бедер:

Сидя, расправьте спину.

Заведи правую руку за спину снизу, а левую подними над головой и также опусти за спину.

Сложи руки «в замок» и держи в этом положении, пока не сделаешь 5-10 глубоких вдохов и выдохов.

Потом поменяй руки и повтори.

6. Подъем тела со стула

С помощью этого упражнения можно восстановить мышечный тонус живота, спины, ягодиц и снять напряжение подколенных сухожилий. Оно вырабатывает выносливость тела и укрепляет основные группы мышц. Для этого:

Сядь таким образом, чтобы ноги были на полу, а колени располагались на ширине плеч и были согнуты под углом 90 градусов.

Вдохни и на выдохе встань с пятки без помощи рук, при этом не наклоняя туловище вперед.

Стоя, сделай пару глубоких вдохов и выдохов.

После этого на вдохе медленно и прямо сядь, не прогибая спину вперед.

Сделай это упражнение около 10 раз.

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Для более глубокой растяжки мышц при выполнении упражнения наклоняйся вперед к коленям на выдохе, на вдохе возвращайся в изначальную позицию.

7. Разминка подколенных сухожилий

Йога снимает усталость и напряжение с мышц, растягивая их постепенно. Для растяжки подколенных сухожилий есть легкое упражнение:

Поставь друг напротив друга 2 стула.

Сядь с прямой спиной на конце одного из стульев.

Поставь ступню одной ноги на край второго стула.

Делая вдох, наклоняйся вперед, сколько можешь.

Держи тело в этом положении до тех, пор пока не сделаешь 10 глубоких вдохов и выдохов.

Поменяй ногу и повтори упражнение.

8. Подъем рук из сидячего положения

Красивая осанка, подтянутые мышцы спины и плеч — все это можно достичь благодаря этому упражнению. Оно помогает расслабиться и снять напряжение мышц после долгого нахождения в одной позе. Для этого:

Сядь на стул с прямой спиной, ноги сложи вместе.

Делая вдох, потяни руки прямо и вертикально вверх.

Тянись как можно выше, голову опусти вниз, при этом взгляд направлен на пальцы ног.

В лопатках также должно быть напряжение.

Удерживайся в таком положении, пока не сделаешь 5 или 10 вдохов и выдохов.

9. Разминка для пальцев и запястий рук Такая разминка снимает напряжение в запястьях и пальцах рук. Особенно это будет полезно для тех, кто много печатает на клавиатуре или пишет вручную. Разминка предполагает следующее:

Сядь в кресло или на стул, выпрямив спину.

Подними руки перед собой и сделай медленные круговые движения запястьями сначала в одну, затем в другую сторону.

Затем сожми обе руки в кулаки и сделай те же самые движения минимум 5 раз.

Поставь руки на стол ладонями вверх, согнув пальцы.

Потяни пальцы на себя, медленно растягивая мышцы запястья и предплечья.

Под конец упражнения опусти руки по бокам тела и для расслабления мышц немного потряси кистями.

10. Восстановительная поза

Перед тем как приступить к работе рекомендуется принять на пару минут восстановительную позу. Она помогает расслабиться, поскольку снижает стресс и предотвращает чувство усталости. К тому же она придает телу энергию и силы:

Удобно расположись, скрестив руки перед собой на груди.

Поставь скрещенные руки на горизонтальную поверхность, к примеру, на стол.

Закрой глаза и сосредоточься на своем дыхании.

Находись в такой позе 10 минут.

Теперь можно приступать к работе, отдохнувшим и расслабившимся!

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