7 «полезных» привычек, которые могут дорого обойтись вашему здоровью

Наше здоровье в первую очередь зависит от образа жизни, который мы ведем — это непреложный факт. И, так как человек во многом зависит от рутины, очень важно выработать полезные и здоровые привычки. Но беда в том, что многие полезные ежедневные действия только притворяются такими — а на самом деле могут очень плохо сказать на нашем здоровье Мы собрали семь самых распространенных «здоровых» привычек, от которых лучше избавиться как можно скорее — и желательно навсегда. Убираться на кухне

О, нет, разумеется, не стоит оставлять ее грязной. Речь идет о том вреде, который мы наносим своему здоровью, когда чистим раковины, столешницы и другие поверхности кухонные поверхности с помощью губки — а потом, вместо того, чтобы выбросить, используем снова и снова. Беда в том, что влажная и теплая среда — лучшее место для кишечной палочки, сальмонеллы и другие болезнетворных микробов Пользуясь одной и той же губкой снова и снова, вы не убиваете микробы, а напротив, помогаете им размножаться и размножаться. Ужас. Использовать эргономичные предметы

Эргономичные — то есть якобы сделанные с учетом анатомических особенностей организма — приспособления для работы, отдыха и спорта могут быть по-настоящему опасны. Как показали результаты исследований, проводившихся в последние 10 лет, многие так называемые эргономичные продукты (в том числе и кресла для работы за компьютером) на самом деле не только не избавляли от боли и неприятных ощущений, но и провоцировали их появлениеОбязательно тестируйте такого рода товары перед покупкой, а при появлении малейших признаков дискомфорта немедленно прекратите их использование. Проводить много времени на солнце

Несмотря на множество статей и исследований, подтвердивших опасность для здоровья искусственного загара, многие покупают два-три сеанса перед тем, как отправиться в отпуск — чтобы защитить кожу от солнечных ожогов. К сожалению, это не помогает: пигментация в загорелой коже составляет всего около 4%, поэтому получение базового загара практически не дает дополнительной защиты от солнца. Более того, любая степень загара повреждает кожу, вызывая преждевременное старение и повышая риск развития рака кожи Поэтому забудьте о соляриях и прислушайтесь к знакомым советам, когда вы отдыхаете на открытом воздухе в солнечных странах: избегайте солнца между 10:00 и 14:00, когда солнечная радиация сильней; в других случаях надевайте защитную одежду, в том числе широкополую шляпу, брюки и рубашку с длинными рукавами, а также пользуйтесь солнцезащитным кремом (SPF 30 или выше). Пить много воды

Недостаток воды в организме может вызвать различные проблемы со здоровьем, от запора до почечной недостаточности. А вот о негативных последствиях переизбытка влаги мы знаем меньше — и совершенно напрасно. Ведь употребление слишком большого количества воды может вызвать опасное падение концентрации натрия в кровотоке Это состояние, известное как гипонатриемия, может вызвать усталость, головную боль, тошноту и рвоту; тяжелые случаи могут быть фатальными. Восемь стаканов воды в день — это слишком много. Чистить зубы

Гигиена полости рта необходима для поддержания здоровья зубов и десен — но только в том случае, если вы чистите зубы правильно. Слишком жесткая щетина щетки, неправильное положение кисти или слишком сильное давление на щетку могут повредить эмаль, вызвать нарушение десен и повысить чувствительность эмали Чтобы избежать этих проблем, очищайте зубы с помощью щетки и зубной нити не чаще двух раз в день, выбирайте щетку с мягкой щетиной с закругленными кончиками. Принимать витаминные добавки

Особенно опасно самостоятельно превышать рекомендованные дозы — например, часто это делают, принимая витамин Д. Между тем, передозировка витамина может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Если вы решили начать прием витаминных комплексов и добавок, проконсультируйтесь с врачом и ни в коем случае не пытайтесь определить дозировку самостоятельно — это может быть по-настоящему опасно!Спать

Недостаток сна — это ужасно и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но и попытки отоспаться впрок или наверстать нехватку сна в течение рабочей недели тоже не пойдут вам на пользу.

Переизбыток сна может вызвать головные боли, привести к развитию мигреней или гипертонии. Любой сбой в привычном режиме сна — даже в сторону его увеличения — может стать стрессом для организма, но который тот отреагирует замедлением метаболизма, снижением памяти и нарушением внимания, а то и более серьезными проблемами Не нарушайте режим, старайтесь высыпаться в течение всей недели, чтобы не хотелось компенсировать недосып в выходные.