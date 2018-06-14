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Уколы ботокса вернули несчастному мужчине отрыжку
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Уколы ботокса вернули несчастному мужчине отрыжку 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Уколы ботокса помогли 34-летнему мужчине, который не мог нормально рыгнуть с детского возраста. Теперь у него восстановилась эта функция организма. Житель Манчестера Нил Риббенс утверждает, что вся его жизнь изменилась после процедуры продолжительностью в 40 минут. С раннего детства этот мужчина лишился возможности рыгать, поскольку в результате редчайшие расстройства, даже не имеющего название, его организм утратил рефлекс отрыжки. Кому-то это может показаться благом, но в реальности долгие годы этот мужчина страдал от мучительных болей, поскольку газ не мог покинуть его желудок через рот, как это происходит у всех нас. Врачи провели много лет за разными анализами и осмотрами, пытаясь понять, что же вызвало эту странную реакцию, но официальный диагноз так и не был поставлен. И вот в феврале этого года Нил прошёл через операцию стоимостью 3 000 фунтов, которую он сам называет «самым лучшим, что когда-либо случалось в жизни». Мужчина уверяет, что стал гораздо более уверенным в себе, здоровым и счастливым человеком после того, как к нему вернулась отрыжка. В ее отсутствие молодой человек страдал от болей в животе, метеоризма и тяжелейшей икоты, он не мог нормально принимать пищу или посещать пивные бары. Чисто физиологически его голосовые связки были настолько сильно напряжены, что не давали газу выйти через горло. Использующийся в косметической хирургии для разглаживания морщин ботокс расслабил мышцы голосовых связок и восстановил способность организма к отрыжке. Конечно, эффект этих уколов будет временным, но Нил уверяет, что намерен проводить их себе до конца жизни с интервалами в несколько месяцев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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