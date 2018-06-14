Нарушать диету полезно для похудения

Диетологами представлены очередные доводы в пользу того, что для успешного похудения не нужно придерживаться жестких диет. Специалисты утверждают: организм привыкает даже к самому скудному рациону и перестает сжигать жир. Регулярные нарушения диеты очень полезны для худеющих, поскольку помогают сделать более интенсивным процесс сжигания жира в организме. Данное мнение диетолога Сюзи Баррел опубликовало британское издание The Sun. По словам эксперта в области диетологии, послабления в диете дают психологический эффект — они помогают уменьшить стресс, связанный с необходимостью отказываться от любимых «вкусняшек» и таким образом позволяют выдержать диету до конца, не сорвавшись от постоянного напряжения. Но главное: отступы от строгого рациона защищают организм от попыток удерживать в теле жир. Науке хорошо известен феномен, когда у сидящих на диете людей потеря веса «замораживается» или даже возникает обратное явление увеличения жировой массы. Это связано с тем, что в условиях ограниченного и низкокалорийного питания в организме включаются механизмы, защищающие его от потерь и возможной гибели из-за нехватки питательных веществ — в частности, замедляется метаболизм и расход жировой массы, которую тело удерживает в качестве «стратегического запаса». Чтобы жир не застаивался, людям на диете полезно время от времени съедать что-нибудь калорийное и совсем не диетическое.

«После ограничения в калориях более плотная еда помогает организму поверить, что он не находится в режиме голодания и, соответственно, ему не нужно запасать жир», — сказала диетолог Сюзи Баррел.

В то же время эксперт уточнила: полезно нарушать диету одним-двумя приемами пищи в неделю, а не постоянными отступлениями от режима. Ранее МедикФорум писал о том, что следование низкокалорийной диете позволяет без лекарств вылечить диабет 2 типа.