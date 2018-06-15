Как выйти из запоя в домашних условиях

Запой — это период, когда человек длительное время принимает внутрь алкогольные напитки, и не может контролировать себя. В этот период наступает серьезная интоксикация организма, что в итоге приводит к развитию белой горячки или даже смерти человека. ​

Часто пациенту требуется срочная медицинская помощь, чтобы он мог самостоятельно выйти из запоя. Но если прием алкоголя длится не слишком долгое время, можно справиться народными рецептами и специальными препаратами. Мы подробно обсудим, как выйти из запоя в домашних условиях без помощи врачей, применяя безопасные, но эффективные способы лечения.

Как проявляется запой

Многие люди не понимают, когда начинает развиваться зависимость от алкоголя, которая переходит в запой. Чтобы определить признаки запоя, стоит узнать о них подробнее:

yandex_ad_1 человек употребляет спиртные напитки более одних суток;

чтобы прекратить прием спиртного, пациенту необходима сторонняя помощь, или же для этого придется приложить много усилий;

физическое состояние постепенно ухудшается, при этом ухудшение имеет нарастающий характер;

в утренние часы пациент чувствует недомогание, может возникать чувство тревожности, когда доза алкоголя будет принята, эти признаки проходят;

организм становится более устойчивым к алкоголю, поэтому количество выпиваемого напитка постоянно растет.

Несколько условий для лечения запоя

Результат от лечения будет заметен исключительно в том случае, если пациент будет согласен на проведение процедур, которые помогут вывести его из такого состояния.

Для получения необходимого эффекта, придется придерживаться основных правил:

важно придерживаться щадящего режима вывода больного из запоя, если проводить процедуры не постепенно, то организм не сможет правильно очищаться от токсинов;

в режим дня пациента обязательно включают прогулки на свежем воздухе, а также полноценный сон и несколько часов отдыха днем;

пациенту стоит чаще принимать контрастный душ, именно водные процедуры должны являться основой лечения;

не менее важна моральная поддержка со стороны друзей и близких, это помогает улучшить настроение больного, а также не поддаваться неприятным мыслям;

придется полностью исключить контакт пациента с теми людьми, которые могут снова спровоцировать состояние запоя;

если человек имеет психические нарушения, то ему обязательно необходима помощью психолога.

Мы уже разобрали основные правила, как выйти из запоя в домашних условиях без помощи врачей, но стоит учесть, что использовать в этих целях лекарственные препараты может быть опасно. Поэтому перед их применением лучше посоветоваться с доктором.

yandex_ad_2 Как выйти из 2-3 дневного запоя

Выводить человека из такого состояния достаточно сложно, но еще сложнее приходится самому пациенту, так как процесс тяжелый и мучительный. Чем меньше времени длился запой, тем проще будет провести мероприятия по очищению организма от токсинов.

Здесь очень важно помнить о том, что процесс борьбы будет эффективным только в том случае, если пациент сам хочет избавиться от алкогольной зависимости.

Когда от больного будет получено согласие на проведение процедур, можно провести все необходимые действия, чтобы очистить организм от токсинов:

Обильное питье. Это является главным правилом при истощении организма, которое вызвано отравлением спиртным напитком. Больному можно давать соки, морсы, воду без газа, а также любые мочегонные отвары. Можно обратить внимание на аптечные аналоги, такие как Регидрон.

Сорбенты. Такие препараты являются настоящей скорой помощью при отравлениях. Лекарственные средства впитывают в себя шлаки и токсины, а затем выводят из организма. К наиболее популярным сорбентам можно отнести «Энтеросгель» и «Полисорб».

Кисломолочные продукты. Они помогают всего за один день восстановить работу организма, достаточно в течение всего дня пить ряженку, кефир или простоквашу. Молочная кислота помогает в короткие сроки очистить организм от токсинов.

Рассол. Когда возникает вопрос, как выйти из запоя в домашних условиях без помощи врачей, многие используют рассол, чтобы облегчить состояние. В составе напитка присутствует соль магния и калия, эти компоненты дают возможность восстановить баланс микроэлементов в организме.

Полноценный сон. Не менее важное правило, которое придется строго соблюдать больному. Отдых позволяет не только снять тягу к спиртному, но и дает возможность организму быстрее восстановиться. Если заснуть не получается, разрешено принять расслабляющую ванну или использовать снотворное.

Бульон с сухариками. Это скорая помощь для ослабленного организма, можно сварить куриный или говяжий бульон, который подают больному.

Противорвотные средства. Часто при выходе из запоя, пациент сталкивается с проблемой рвотных позывов, в этом случае больной может принять одну таблетку Церукала, чтобы справиться с проблемой.

Аспирин и Но-шпа. Такое сочетание дает возможность устранить общее недомогание, а также устраняет дрожь в теле, головные боли и озноб. Принимается препарат не более двух раз в сутки.

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План на несколько суток

Существует определенный план, которого следует придерживаться, чтобы максимально быстро и безопасно выйти из запоя. В этот план включают:

Первый день. Первый день является самым тяжелым, в это время важно придерживаться плана и не сорваться на употребление алкоголя. Сразу же после пробуждения, больной должен выпить как минимум два стакана обычной воды. Если есть такая возможность, то принимается контрастный душ. Уже после этого следует принять необходимые лекарственные препараты. В это время врачи настоятельно рекомендуют не использовать Валосердин и Валокордин, при проблемах с сердцем используют отвар пустырника или валерианы. Допустим прием Фенибута по инструкции.

Второй день. Это тот период, когда состояние немного улучшается, так как симптомы ломки стихают, в это время человек уже может лучше себя контролировать. На вторые сутки следует как можно больше пить, нормой считается около трех литров жидкости. Для тех кто не знает, как выйти из запоя в домашних условиях без помощи врачей, стоит сказать, что питье играет самую главную роль в этом процессе. Жидкость очищает организм от оставшихся токсинов. Устранить неприятные симптомы помогают лекарственные препараты. В это время засыпать придется без применения специальных лекарств. Все же врачи разрешают использовать таблетку Феназепама.

Третий день. В этот период организм остается ослабленным, поэтому пациент ощущает слабость в теле и разбитость, также может обостриться депрессивное состояние, так как было потрачено много сил на лечение. Чтобы состояние депрессии не начало развиваться, следует заняться делами по дому, нормализовать прием пищи, а также пить больше жидкости. Врачи рекомендуют добавить в рацион витаминные комплексы.

Стоит заметить, что если пациент ищет способы, как выйти из запоя в домашних условиях без помощи врачей, он должен помнить, что прекращать прием алкоголя сразу может быть очень опасно. Лучше всего постепенно снижать дозу алкоголя, чтобы организм начал к этому привыкать.

При выходе из слишком длительного запоя, больному рекомендуется заменить любые виды крепких напитков обычным пивом.