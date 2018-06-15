Специалисты рассказали о гормонах в мясной продукции

Гормональные препараты применяют при разведении животных для циклов синхронизации, лечения нарушения репродуктивных функций и прекращения нежелательной беременности. После проведения лечения животного гормональными препаратами необходимо соблюдать определенный период ожидания перед забоем животного или перед коммерческим использованием получаемых от него продуктов.

Для того, чтобы увеличить количество производимого мяса и одновременно сократить расходы на содержание животных, производители зачастую используют большое количество различных медпрепаратов. Эти лекарства до конца не выводятся животными, а оседают в тканях и костях, впоследствии попадая через еду в организм человека. Загвоздка в том, что использовать в животноводстве натуральные гормоны — накладно, поэтому тут широко распространены гормоны синтетические. Какие гормоны применяются при выращивании животных на мясо?

Вот примерный список проблем, вызываемых гормонами: — гормоны обладают канцерогенными свойствами — могут привести к раку груди и раку предстательной железы; гормоны могут нарушить гормональный баланс; гормоны вызывают аллергию и другие аутоимунные заболевания; гормоны нарушают репродуктивную функцию — как у мужчин, так и у женщин; при беременности — гормоны вызывают нарушения в развитии плода; гормоны особенно опасны для детей и подростков. Вывести попавшие к нам в организм лишние гормоны из продуктов питания, ни нейтрализовать их действие невозможно.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводит определение гормонов в пищевой продукции и кормах методом ИФА на платной основе и в рамках государственного ветеринарного мониторинга остаточных количеств лекарственных препаратов, запрещённых и токсичных веществ.

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