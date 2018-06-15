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Чем опасна внезапная аллергия и как остановить приступ
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Чем опасна внезапная аллергия и как остановить приступ 

ИД «Собеседник» 58 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Аллергическая реакция — штука неприятная даже в легкой форме. Но одно дело, когда человек — аллергик и давно сам знает свои слабые места. А если нет и сыпь, зуд и другие симптомы сваливаются на него без предупреждения?
Допустим, проснулся человек утром, а все лицо и руки в красной сыпи. Совершенно непонятно, что это и почему. И каков порядок действий? И не станет ли хуже? Вот небольшая пошаговая инструкция, которая может пригодиться.
Шаг 1: ищем аптечку
А в аптечке ищем любой сорбент — хотя бы активированный уголь, это самый простой представитель данной группы препаратов. Он поможет нейтрализовать действие возможного аллергена.
Потом стоит принять антигистаминный препарат. Но при этом учитывайте, что действовать он начнет не раньше чем через 30 минут — не превышайте дозировку в надежде на скорый результат.
Облегчить зуд до того, как подействует антигистаминный препарат, может холодный компресс на пораженный участок кожи. Можно просто приложить смоченное в холодной воде полотенце.
Шаг 2: оцениваем с­амочувствие
Нужно измерить температуру тела, отследить другие симптомы — есть ли насморк, боль в горле, каково общее самочувствие. Сыпь на теле может быть проявлением инфекционного заболевания, в том числе очень серьезного.
Сочетание сыпи и повышенной температуры, например, — повод для вызова скорой помощи, потому что в таком случае нужно исключить менингит.
Шаг 3: исключаем н­екоторые п­родукты
Стоит отказаться от употребления продуктов, которые считаются высокоаллергенными, до прояснения ситуации. Это классика типа цитрусовых, клубники, морепродуктов, икры, шоколада, меда и фруктов красно-оранжевого цвета. Далеко не факт, что какой-то из них стал причиной реакции, но отказ не помешает.
Шаг 4: вспоминаем, что изменилось
Стоит вспомнить, что вы ели, пили, какие лекарства принимали накануне. Вспоминаем вообще любые изменения в привычной жизни — вплоть до смены стирального порошка и крема для рук. Если что-то новое было, оно подпадает под подозрение как потенциальный виновник аллергии. Обо всех таких вещах стоит рассказать врачу, если потребуется его помощь. Если лекарство назначил врач, ему нужно сообщить о случившемся — он заменит препарат. Но контакт с тем, что попало под подозрение, надо прекратить в любом случае.
Шаг 5: идем к врачу
Делать это нужно при любых симптомах аллергии, которые внушают беспокойство.
При обширной сыпи, сыпи с температурой, признаках даже небольшого отека, особенно слизистых оболочек, проявлениях аллергии с изменением общего состояния — скорая помощь, без раздумий и решений типа «подожду, что будет дальше».
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