Как накачать попу?

Вопрос, как накачать попу девушке, сейчас стал безумно популярным, причина интереса — мода, представляющая свое понимание женской привлекательности. Если десятилетие назад самым актуальным типом фигуры была модельная, с неестественной худощавостью и угловатостью, и девушки были вынуждены сидеть на диетах, чтобы приблизиться к эталону, то сейчас все изменилось. Спрос на аппетитные формы возрос, женщинам больше не нужно морить себя голодом, напротив, нужно хорошо питаться и делать упражнения для развития ягодиц.

Не менее актуален вопрос, как накачать попу мужчине, парни тоже хотят, чтобы тело было сбалансированным и выглядело гармонично. Помимо эстетики существует еще несколько причин накачать попу, крепкие ягодичные мышцы — это основа опорно-двигательного аппарата. Хорошей новостью для тех, кто не ходит в зал будет факт, что накачать попу в домашних условиях — это реально, нужно наметить план действий и начать ему следовать.

Первое что нужно усвоить — это то, что кремов, препаратов и добавок для создания красивых ягодиц не существует.

Для того, чтобы сделать свою попу идеальной, нужно тренироваться, правильно питаться и в некоторых случаях прибегать к косметологическим процедурам.

Какой должна быть идеальная попа?

Если посмотреть на ягодицы сбоку, должна быть заметной округлость;

Мягкие ткани должны быть упругими и слегка колыхаться при ходьбе;

Ягодицы не провисают, они должны быть подтянутыми крепкими;

Под ягодицами не должно быть складок, небольшая складка должна присутствовать сверху между ягодицами.

Как накачать попу?

Если сравнить фотографии людей до того, как они начали качать попу, и после того, как результат был достигнут, то мы увидим потрясающую разницу. Накачать попу в домашних условиях или в зале может каждый человек, даже если от природы ягодицы очень плоские. Главный пункт программы — это усердные тренировки, в их организации важно учесть несколько правил.

Правила тренировки на увеличение ягодиц:

До начала тренировки обязательно проводится разминка, она должна занимать не менее 15-20 минут. Подготовка к тренировке должна включать в себя суставную разминку и кардио, подойдет быстрая ходьба, бег, использование велотренажера или эллипса;

Тренировка будет проходить с использованием специальных тренажеров или со свободными весами, то есть с гирями, гантелями и штангами. Неопытным спортсменам нельзя работать со свободными весами, так как тренажеры обеспечат равномерное распределение нагрузок;

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В домашних условия доступна только работа со свободными весами, она более эффективная, но в то же время более опасная. При тренировках со свободными весами важно соблюдать идеальную технику, а также дополнительно развивать чувство равновесия;

Лучшие упражнения для ягодиц — это приседания и выпады со свободными весами, выпады в тренажере Смита, гиперэкстензия, жим ногами лежа, махи ногами и сгибания ног в тренажере;

Каждое упражнение должно выполняться в 3-4 подходах по 20-30 повторов. За одну тренировки нужно выполнять упражнения для проработки разных мышц.

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