Как накачать попу в тренажере Смита?

Тренажер Смита используется для проработки ягодиц, бедер, квадрицепсов, а также мышц пресса. Используя тренажер Смита, можно направить основную нагрузку по своему усмотрению в соответствии с целями занятия. Более широкая постановка ног нагружает в большей степени внутреннюю часть бедра, то есть прорабатывает ягодицы и ноги. Если же отвести ноги назад, то большая часть нагрузки пойдет на ягодичную мышцу, то есть это лучшее положение для тех, кто хочет накачать попу. Существует множество других хитростей для того, чтобы направить нагрузку именно на ягодицы, многое зависит от правильного размещения тазовой области, это правило едино как для приседаний, так и выпадов.

Главное преимущество использование тренажера Смита, что используемый вес не является свободным, его поддерживают направляющие. Благодаря этому появляется возможность направлять направления нагрузки в целевую зону, а также повышается безопасность тренировок. Занимаясь в Смите, нет необходимости в присутствии человека для подстраховки. Устройство тренажера позволяет выполнять разные виды приседаний и выпадов, тренировки становятся разнообразными.

В Смите могут тренироваться даже те люди, которые имеют противопоказания к работе со свободным весом.

Как тренироваться в Смите?

Перед началом тренировки нужно выбрать правильный вес, хоть он и не является свободным, но превышение нормы вызовет нарушение техники и перенаправление нагрузки с ягодиц на колени или поясницу. После установки веса нужно занять такое положение, чтобы гриф расположился на плечах, за гриф нужно взяться верхним хватом. Открыть замок освободить штангу нужно уже после того, как принята стартовая позиция для выбранного упражнения. При выполнении выпадов и приседаний колени не должны заходить за линию перед носком, возвращение в исходное положение осуществляется рывком за счет взрывной силы.

В тренажере Смита можно выполнять практически все упражнения, которые доступны при работе со своим весом, это стандартные и фронтальные приседания, приседы сумо и сплит-приседание. Каждое упражнение для увеличения ягодиц имеет свои преимущества, но наибольшая эффективность достигается при их комбинированном использовании.

Ошибки в работе со Смитом

Самая распространенная ошибка — это выбор слишком большого веса и смешение нагрузки, вторая по популярности ошибка — это недостаточно глубокий присед. Если угол между голенью и бедром не доходит до 90 градусов, то мышцы ягодиц практически не получают нагрузку, таких повторов можно сделать сколько угодно, но от них не будет толку.

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Ни в коем случае не стоит отрывать пятки от пола и сводить колени, это приводит к тому, что коленные суставы получают чрезмерную нагрузку. Также нельзя округлять спину, эта ошибка провоцирует чрезмерную нагрузку на позвоночник и нередко становится причиной травм. В конце каждого повтора нужно оставлять колени слегка согнутыми, полное разгибание — это тоже ошибка, которая приводит к перенапряжению и травмам сустава.

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