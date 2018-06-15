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Как накачать ягодицы, но не перекачать ноги?
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Как накачать ягодицы, но не перекачать ноги? 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Большая часть девушек мечтают о красивой попе, но они боятся делать упражнения для роста ягодиц, так как не хотят получать перекачанные ноги. Строение мышечной системы человека не позволяет работать над ягодицами без задействования ног, поэтому важно научиться распределять нагрузку так, чтобы большая часть приходилась именно на ягодичные мышцы. Однако, даже людям без опыта не стоит бояться, накачать ноги при помощи приседаний, выпадов и других базовых упражнений будет крайне сложно.
Есть несколько советов от фитнес-тренеров для девушек, а также для парней, которые не планируют увеличивать объем мышц на ногах. Эти рекомендации помогают максимально снять нагрузку с ног и перенести ее на ягодицы:
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При выполнении приседаний с собственным весом и силовым оборудованием нужно располагать ноги чуть шире плеч, тогда часть нагрузки с ног уйдет на ягодицы;
Занимаясь в зале с весами, не нужно брать оборудование, которое будет тяжелее, чем вес тела. Наиболее предпочтительным способом тренировок будет использование небольшого веса в большом количестве повторов. На начальном этапе для увеличения объема ягодичных мышц будет вполне достаточно тренировок с весом собственного тела;
При выполнении приседаний не нужно делать присед слишком глубоким, приседание с большой амплитудой, при котором бедра опускаются ниже параллели с полом, заставляет мышцы ног сильнее напрягаться и работать гораздо активнее;
Следует отдавать предпочтение упражнениям для проработки ягодиц, которые выполняются в положении с упором на колени или лежа на спине;
Все упражнения должны выполняться очень медленно, ягодичные мышцы должны оставаться в непрерывном напряжении от первого повтора до конца подхода.
Немаловажную роль играют собственные ощущения, важно научиться понимать, на какие мышцы направлена наибольшая нагрузка при выполнении того или иного действия. При составлении программы в нее нужно обязательно включить базовые упражнения, как минимум — приседания, но упор нужно делать на изолированные упражнения.
При выполнении изолированного упражнения, направленного на проработку ягодиц, ноги будут практически полностью бездействовать.
Лучшие примеры изолированных упражнений для попы — это отведение ног в стороны и ягодичный мостик.
Если даже после соблюдения данных рекомендаций ты поймешь, что вместо ягодиц увеличиваются ноги, то нужно обратить внимание на свое питание. В такой ситуации необходимо пересмотреть рацион и уменьшить количество углеводов, а также переоценить тренировочную программу и добавить в нее кардионагрузки.
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