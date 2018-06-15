От чего зависит состояние ягодиц?

Ягодицы являются проблемным моментом для многих людей, отложения жира в этой области делают фигуру более тяжелой, плоская попа тоже не станет достойным украшением образа. Для женщин существует еще один болезненный момент — это целлюлит, он появляется как у полных, так и достаточно стройных особ, становится причиной снижения самооценки и настроения. Перед тем, как накачать ягодицы, необходимо разобраться, какие факторы оказывают влияние на их состояние и внешний вид.

Среди первых факторов важно выделить форму таза и особенности строения тела, эти аспекты заложены природой, их невозможно изменить. Обладателям неблагоприятной наследственности не стоит расстраиваться, если поработать над следующими факторами, то внешний вид попы станет существенно лучше. Немаловажную роль играет мышечный тонус, приведение мышц в порядок посредством тренировки обеспечивает объем и упругость. Нельзя не упомянуть про жировые отложения, даже отлично проработанные округлые мышцы останутся незаметными, если их будет скрывать слой подкожного жира.

Среди негативных факторов, ухудшающих состояние ягодиц можно выделить изменение веса, малоподвижный образ жизни, отсутствие спортивных тренировок и наличие вредных привычек. Важно отметить, что состояние попы ухудшается не только при резком наборе веса, но и при стремительном избавлении от него, и это еще одна причина пересмотреть свои взгляды на строгие экспресс-диеты. При недостатке физических нагрузок мышцы становятся более слабыми, они провисают и делают попу некрасивой даже при отсутствии жировых отложений. Слабость ягодичных мышц — это более серьезная проблема, чем кажется, она не только портит фигуру, но и провоцирует появление болей в спине. Причина в том, что ягодичные мышцы становятся неспособными забрать на себя часть нагрузки, и вся нагрузка уходит на позвоночник. По этой же причине возникает боль в коленных суставах.

Отсюда следует, что красивая попа — это не только украшение тела, но и важный элемент в состоянии здоровья организма. Над ягодицами надо работать, причем не только посредством спорта, но и при помощи правильного питания и здорового образа жизни. Многие люди предпочитают ссылаться на плохую генетику, используя свой генофонд, как оправдание для отсутствия спорта.

Истина заключается в том, что накачать попу может каждый, даже люди с плоскими ягодицами от природы могут существенно преобразить свою фигуру.

Обязательным условием является спорт, он помогает избавиться от жировых отложений, а также увеличить объем ягодичных мышц. Вне зависимости от того, на что тренировки направлены, они должны регулярными. Даже самые лучшие упражнения для ягодиц не помогу, если выполнять их раз в месяц. Для избавления от жировых отложений следует выбирать спортивную программу с акцентом на кардиотренировки, при отсутствии лишнего жира и желании накачать попу нужно делать упор на силовые упражнения.

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При создании программы тренировок важно понимать, что идеальных программ не существует. Каждый человек индивидуален, поэтому любая программа должна меняться в соответствии с его целями, физическими возможностями и предпочтениями. Найти идеальную тренировочную программу для себя можно лишь посредством собственного опыта и оценки результатов.

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