Качаем попу — что делать и чего не делать?

Стремление накачать попу обусловлено не только модой на красивый вид сзади, но и желанием укрепить свое здоровье. Можно выделить как минимум семь причин накачать ягодицы, и большинство из них затрагивают не внешность, а самочувствие, состояние здоровья и работоспособность на тренировках.

Ответ на вопрос, как накачать попу, не может быть односложным, процесс преображения ягодиц начинается с изучения особенностей их строения. Далее необходимо понять, что влияет на состояние и внешний вид попы, изучить свое телосложение и оценить, сколько времени потребуется на проработку ягодичных мышц. Также предлагаем узнать 12 фактов о попе и удивиться, почему ты не знал об этом раньше.

Главной составляющей успеха будет спорт, тренировки должны быть регулярными и очень интенсивными. Даже не интересующиеся спортом люди знают, что лучшее упражнение для ягодиц — это приседание, у этого упражнения есть много разновидностей, и каждая из них имеет свои преимущества. Перед составлением программы тренировок, будет нелишним понять, можно ли накачать попу одними приседаниями, а также есть ли у этого упражнения противопоказания, правда ли, что приседания вредны для коленных суставов. У приседания есть альтернативы, к примеру, выполнение выпадов.

Приседания с собственным весом очень быстро перестанут обеспечивать ягодичные мышцы нужной нагрузкой, в этот момент пора переходить на приседания со штангой. Использование штанги ускорит достижение результата, польза для здоровья от приседаний со штангой доказана на медицинском уровне, особенно для мужского организма. Желающим накачать попу девушкой тоже необходимо приседать со штангой, для этого многим нужно перестать верить в нелепые мифы о работе с силовым оборудованием.

Женский организм устроен таким образом, что накачать ягодицы девушке будет намного проще, чем парню.

Но при этом каждой представительнице прекрасного пола придется решить для себя вопрос — как увеличить объем попы без увеличения объемов ног? Частично решение проблемы заключается в использовании ягодичного мостика и других изолированных упражнений, а также использования различных тренажеров для проработки ягодиц. Всем желающим накачать попу будет нелишним познакомиться с тренажером Смита, Римским стулом для гиперэкстензии, правильной техникой выполнения становой тяги, эти элементы могут стать основой лучшей тренировочной программы.

Если ты не имеешь возможности или желания посещать тренажерный зал, то это не повод отказываться от своей цели. Накачать попу можно не только в зале на тренажерах, но и в домашних условиях. Главное — иметь четкую инструкцию к действию и не верить в глупые легенды, которые придумали слабо разбирающиеся в спорте люди. Специалисты дают утешительные ответы на вопрос, возможно ли накачать плоскую от природы попу. Вне зависимости от генетической предрасположенности улучшить состояние ягодиц под силу каждому, и если прогресс не появляется через 2-4 недели тренировок, значит, человек допускает ошибки в работе.

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Тренировки в зале и в домашних условиях будут эффективнее, если подкрепить их правильным питанием. Определенные продукты оказывают негативное влияние на состояние ягодиц и снижают результативность занятия, от их употребления нужно отказаться. Основу рациона должны составить 13 полезных продуктов, они помогут не только увеличить попу, но и избавиться от подкожного жира, сделать фигуру подтянутой.

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