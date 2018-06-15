Ещё
5 причин, почему ты не можешь накачать попу
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 причин, почему ты не можешь накачать попу 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Часто бывает, что человек усердно тренируется, соблюдает все правила и рекомендации, как накачать попу, но все равно не может добиться идеального вида сзади. Если ты видишь, что бедра стали более подтянутыми, мышцы пресса окрепли, но с ягодицами не происходит никаких перемен, значит, ты попал в одну из этих проблемных ситуаций.
Синдром спящих ягодиц
Смешное название скрывает под собой настоящую проблему, она достаточно распространена среди современных людей. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, редкие прогулки, привычка отдыхать в положении лежа или сидя выступают в роли факторов для развития синдрома спящих ягодиц. Привыкая к такому образу жизни, тело стремится переносить нагрузку с ягодиц на другие группы мышц, при выполнении приседаний оно заставляет колени заваливаться внутрь или отводит таз в сторону, в результате нужные мышцы не получают достаточной нагрузки.
Синдром спящих ягодиц проще предотвратить, но избавиться от него тоже вполне реально. Нужно сконцентрировать тренировки вокруг изолированных упражнений с задействованием тазобедренного сустава, к примеру, круговых движений ногами, отведений и приведений. Упражнения следует выполнять сначала в положении лежа, потом — на четвереньках, позже перейти на тренировки в положении стоя. Начни с выполнения статических упражнений, удерживая мышцы напряженными в течение нескольких секунд, затем переходи на динамические, подключай утяжеления.
Главная задача — сконцентрироваться на своих ощущениях и почувствовать, что нагрузка идет именно на ягодицы.
Недостаточная нагрузка на мышцы
Возможно, ты себя жалеешь или еще не научился правильно распределять нагрузки, но результат один и тот же — мышцы не работают так, как должны. Если при выполнении приседаний ты чувствуешь, что колени и бедра слишком устали, значит, ты приседаешь неправильно. Жжение и умеренная боль должны появляться в тренируемой области, если болят колени и бедра, значит, нагрузка идет именно на них.
При выполнении таких упражнений, как становая тяга, приседания и выпады нагрузку получают много групп мышц, в такой ситуации достаточно сложно понять, какие мышцы работают в данный момент. Но это не повод отказывать от базовых упражнений в пользу изолированных, в тренировочной программе должны присутствовать и те, и другие. После тренировки жжение должно ощущаться именно в ягодичных мышцах, оно будет говорить о том, что занятие прошло не зря.
Однообразие тренировок
В самом начале тренировок 50 приседаний в день будут достаточной нагрузкой, под ее воздействием мышцы немного подтянутся. Но если постоянно тренироваться по одной и той же программе, то прогресс остановится. Все мышцы обладают свойством адаптироваться к нагрузкам, особенно такие большие и сильные мышцы, как ягодичные. Для увеличения нагрузок используют изменение количества повторов и подходов, подключают силовое оборудование для утяжеления.
Базовые упражнения важно видоизменять, вместо обычных выпадов подключать динамические выпады с шагами, менять штангу на гирю, вносить изменения в режим работы — проводить тренировки более медленно или быстро, включать в них статические и динамические упражнения.
Неправильное питание
Организм человека един, поэтому для улучшения одной из частей тела необходим баланс во всей биологической системе. Обычно неправильное питание — это две крайности, когда человек вознаграждает себя за тренировки вредной калорийной пищей и не может увидеть свои мышцы под слоем жира, либо когда используется строгая диета, и мышцы не получают нужного количества питательных веществ для роста. От питания зависит не только вес тела, но и упругость кожи, преобладание в меню переработанных продуктов и консервантов сказывается на бедрах, состояние кожи ухудшается, у женщин появляется целлюлит.
Блок похожие статьи
Неправильное выполнение упражнений
Любое упражнение будет работать только при условии его выполнения в правильной технике. Помешать мышцам расти может даже неправильная амплитуда движений или неритмичное дыхание. Неправильное положение тела способствует отведению нагрузки с нужных мышц. Для того, чтобы поставить правильную технику, нужно провести несколько занятий с профессиональным тренером.
Читать далее
Другие материалы по теме:
Какую обувь выбрать для фитнеса?
Как приседать, чтобы накачать попу?
7 причин накачать попу
Fiteria: последние новости
Как быстро похудеть каждому типу фигуры За какое время можно накачать попу? Как делать гиперэкстензию для ягодиц?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место33
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым15
Что думают женщины, когда впервые видят пенис2
Секретная диета людей, доживших до 100 лет3
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму65
Новости партнеров
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
03:17
Как растет еда
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение