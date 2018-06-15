Лучшие тренажеры для ягодиц

Для того, чтобы сделать ягодицы по-настоящему красивыми, нужно правильно питаться, прибегать к косметологическим процедурам, но главным фактором будет спорт. Только тренировки смогут помочь видоизменить форму ягодиц, сделать их более подтянутыми и объемными.

Перед тем, как начать работу над красотой попы, нужно определиться с проблемными моментами. Если проблема заключается в лишнем весе, то сначала нужно избавиться от лишнего подкожного жира, а только потом переходить к вопросу, как накачать ягодицы и придать им красивую форму. Основательно поработать над своей фигурой получится только в тренажерном зале, в домашних условиях набор инструментов будет ограничен. В специализированном заведении будут присутствовать кардиотренажеры для избавления от лишнего веса, а также силовые тренажеры для увеличения объема ягодичных мышц. Далее представлены лучшие из тренажеров.

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Кардиотренажеры для ягодиц

Степпер

Занятия на степпере будут имитировать подъем по лестнице, они позволят одновременно сжигать большое количество калорий и приводить ягодицы в тонус. При регулярных тренировках продолжительностью как минимум по 30 минут первые результаты будут заметными уже через месяц. Отличительной особенностью степпера являются его небольшие габариты, такой тренажер можно приобрести для домашнего использования.

Беговая дорожка

Бег остается одним из лучших способов избавления от жировых отложений, бегать на дорожке можно в любое время года и в любую погоду. Если установить восходящий угол наклона полотна на беговой дорожке, то уровень нагрузки станет выше, в результате параллельно с похудением можно привести ягодицы в тонус.

Велотренажер

Занятия на велотренажере подтягивают все тело, но особенно сильным будет влияние на ягодицы. В отличие от беговой дорожки и степпера велотренажер не будет давать нагрузки на колени, тренировка будет приносить одни преимущества. Для того, чтобы увидеть результаты, использовать велотренажер нужно как минимум четыре раза в неделю, занятие должно продолжаться не менее получаса.

Эллипс

Уникальный тренажер, который соединил в себе преимущества всех трех, перечисленных выше. Занятия на эллипсе затрагивают все крупные группы мышц, в том числе и ягодичные, регулярные тренировки приносят отличные результаты — содержание жира в организме становится ниже, тело подтягивается, попа становится более упругой.

Силовые тренажеры для ягодиц

Машина Смита

Безопасная альтернатива обыкновенной штанге, гриф закреплен на металлических конструкциях, присутствует возможность регулировать нагрузку. Машина Смита предназначена для выполнения приседаний со штангой, это самый лучший способ освоить технику выполнения приседаний и не получить травму. Чем глубже присед — тем лучше проработка ягодичных мышц, однако, если сразу же начать с глубоких приседаний, то появится высокий риск получить травму.

Увеличивать амплитуду приседания в машине Смита можно только после того, как освоена техника выполнения упражнения.

Штанга

Не в каждом зале присутствует машина Смита, зато штангу можно найти в любом месте. В начале работы со штангой нужно брать самый маленький вес, а также заручиться поддержкой тренера. Присутствие тренера является обязательным условием, работа со свободным весом для неопытного человека будет очень опасной.

Гакк машина

Принцип работы гакка заключается в том, что вес толкается ногами, при этом происходит глубокая проработка ягодиц и бедер. Преимущество данного тренажера перед предыдущими заключается в снижении нагрузки на позвоночник, что очень актуально для людей с проблемами по части опорно-двигательного аппарата и для всех девушек.

Тонусный столы

Этот тренажер появился относительно недавно, поэтому он до сих пор относится к новинкам. Одна из частей стола прочно зафиксирована, другая предназначена для размещения ног и ягодиц, она плавно двигается. Использование тонусного стола обеспечивает мягкое укрепление мышц ягодиц, пресса и бедер.

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