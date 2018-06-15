Мифы о том, как накачать ягодицы

Стремление накачать попу — это не просто дань моде, красивая фигура является важным вкладом в самоощущение и самооценку. Добиться результата при работе с тренером несложно, потребуется только выполнять наставления профессионала. Тренироваться самостоятельно будет сложнее, большинство людей допускают ошибки по причине того, что верят в неправдивые факты. Запомни эти мифы о накачивании ягодиц и никогда не верь в них.

Чтобы накачать ягодицы — нужно качать только ягодицы

Сторонники этого мифа активно используют исключительно изолированные упражнения, они рассчитывают, что если будут качать только попу, то добьются своей цели — накачанные ягодицы без увеличения объема ног. Но они ошибаются, нет такого силового упражнения для ягодиц, которое не затрагивало бы ноги. По этой причине нужно развивать тело гармонично, тогда и ягодицы, и ноги, и другие части тела будут такими, как нужно.

Нужно накачивать ягодицы сбоку

Глядя на себя в зеркало, многие люди, обычно это девушки, загораются желанием накачать попу по бокам. Если хотя бы отдаленно изучить строение мышечной системы человека, то нелепость этой затеи станет очевидной. Разглядывая себя сбоку, мы видим среднюю ягодичную мышцу, ее размеры по сравнению с большой ягодичной мышцей слишком скромные, чтобы обеспечить разницу в объеме.

За объем ягодиц отвечает большая ягодичная мышца, поэтому накачать попу по бокам не получится.

Чтобы накачать попу, нужно работать с очень большим весом

Мнение о том, что накачать большую попу без большого веса невозможно, не совсем верно. Работа с силовым оборудованием действительно очень эффективна, но это не означает, что тренировки с собственным весом не приносят никаких результатов. Главное в работе над ягодицами — правильно подбирать упражнения, к примеру, зашагивания на высокую платформу будут очень эффективны, хоть выполняются без гантелей и штанги. То же самое можно сказать о приседаниях на одной ноге, запрыгиваниях на платформу, это очень трудные и эффективные элементы программы.

Чтобы уменьшить ягодицы, нужно делать много повторов

Необходимость уменьшить ягодицы означает наличие на них подкожного жира. Избавиться от жира локально на ягодицах невозможно, нужно использовать диеты и специальные тренировки для похудения всего тела в целом. Многократно повторяя одно и то же упражнение не получится избавиться от жира на попе. Более того, совмещать тренировки для похудения и упражнения для роста ягодиц тоже не получится, сначала нужно решить одну задачу, потом переходить к другой.

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Кардио тренировки помогут накачать ягодицы

Тренировки кардио очень полезны, они развивают сердце и дыхательную систему, делают мышцы более выносливыми. Однако, кардио тренировки не предназначены для увеличения объема мышечной массы, для этого нужен силовой тренинг. В правильной программе для увеличения попы должны присутствовать как силовые, так и кардио тренировки, но упор делать нужно на силовые.

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