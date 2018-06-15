Можно ли накачать плоскую от природы попу?

В решении задачи, как накачать попу в домашних условиях или в зале, нужно принимать во внимание исходные данные. Усовершенствовать форму своих ягодиц под силу каждому, но простых приседаний будет недостаточно, необходима комплексная программа. Для того, чтобы стремиться к цели, важно быть уверенным, что используешь правильный набор упражнений и методов.

Важно ставить перед собой достижимую цель, исходя из собственных генетических особенностей. Природа распорядилась таким образом, что накачать попу мужчину будет намного сложнее, чем женщине. При этом мужчине можно составлять программу тренировок исходя только из своего телосложения и склонности к наращиванию мышечной массы. Женщине необходимо учитывать еще один момент — исходную форму попы, какая досталась от природы.

Среди женщин чаще всего встречается три типажа:

Особы с хроническим недостатком веса, для них сложно набрать, как мышечную, так и жировую массу. Объемы груди, талии и бедер у таких девушек практически одинаковые, обычно они не сталкиваются с проблемами в работе щитовидной железы, но имеют дело с пониженным синтезом половых гормонов;

Женщины, склонные к накапливанию жира в области талии, они могут избавиться от этого жира, но тогда столкнутся с другой проблемой — ноги станут тощими, будто палочки. Как правило, у них не выражен прогиб в области спины, и от этого попа смотрится еще меньше, чем она есть на самом деле. Такой типаж свойственен для женщин, принимающих кортикостероиды и страдающих от повышенной активности надпочечников, нередко они сталкиваются с дисфункцией поджелудочной железы;

Девушки с фигурой, как у мальчиков, у них широкие плечи и узкий таз. Попа у таких девушек отсутствует, даже в зрелом возрасте они остаются похожими на угловатых подростов.

Не очень хорошая новость заключается в том, что изменить генетически заложенную форму ягодиц не получится. Есть и хорошая новость, преобразить свои ягодицы и сделать их более гармоничными может каждый человек — и девушка с полным отсутствием объемов, и парень, тело которого не склонно наращивать мышечную массу.

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Главный принцип тренировки человека с плоской от природы попой — это разносторонняя проработка мышц, использование в одной тренировке приседаний со штангой, в машине Смита и Гакк-машине, а также выполнение жимов ногами. Чем более разнообразной будет нагрузка на ягодицы, тем выше вероятность увидеть отдачу от мышц.

От природы группа ягодичных мышц предназначена главным образом для выполнения наклона таза назад, разгибания и отведения бедра, все эти движения должны присутствовать в каждой тренировке.

Стоит подчеркнуть разницу между домашними занятиями и тренировками в зале. Если мышечная система человека не склонна к наращиванию объема, а попа от природы худая и плоская, то тренировки в домашних условиях не помогут сделать ее большой и объемной. Домашними тренировками можно добиться легкого тонуса мышц, но не более того, для более эффективной проработки необходимо начать ходить в зал, чтобы получить доступ к специализированным тренажерам.

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