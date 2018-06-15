Можно ли накачать ягодицы в домашних условиях?

Гармоничность фигуры зависит от красивых ягодиц, поэтому многие люди стремятся к изменению рельефа тела. Не у каждого есть возможность тратить время и деньги на походы в тренажерный зал, зачастую люди интересуются, можно ли накачать попу в домашних условиях. Хорошая новость, это возможно, но потребуется хорошо поработать над собой.

Лучшие упражнения для проработки ягодиц — это махи ногами, выпады и конечно же приседания. Используя эти простые упражнения можно добиться внушительных результатов даже дома, но тренировки должны подчиняться этим обязательным правилам:

Тренироваться нужно регулярно, не менее трех раз в неделю;

На каждое занятие нужно отводить как минимум 45 минут;

Силовым упражнениям должна предшествовать качественная разминка;

В программе должны присутствовать кардиоупражнения, они нужны для подтягивания силуэта тела;

Каждые два месяца тренировочная программа должна меняться;

Нужно использовать спортивное оборудование — гантели, степ платформу, фитнес-шары.

Домашняя тренировка для увеличения объема ягодиц имеет ряд преимуществ перед занятием в зале. В первую очередь это экономия времени и денег, тебе не придется тратить время на дорогу в зал и обратно, а также оплачивать абонемент и услуги тренера. Немаловажный аспект занятий дома — это комфорт, в зале тебя будут постоянно окружать посторонние люди, не каждый может сконцентрироваться на задаче в таких условиях.

Дома проще найти время на тренировку, ведь провести ее можно в любое время суток.

Важно настроить себя на то, что результат придет не сразу, первые незначительные изменения можно будет заметить не ранее, чем через месяц. Для того, чтобы накачать большую попу, придется уделить не менее полугода, но это время не пройдет зря. Правильно спланированные тренировки пойдут на пользу для всего тела, они избавят от жира на животе и нога, сделают силуэт подтянутым, а также помогут держать себя в тонусе и пребывать в хорошем настроении.

При составлении тренировочной программе девушкам нужно быть более внимательным, чем мужчинам. Представительницам прекрасного пола нужно накачать попу без увеличения объема бедер и ног. Тренировка должна включать в себя не менее десяти упражнений, среди них обязательно должны присутствовать приседания, наклоны, выпады и махи ногами в разные стороны. При выполнении упражнений нагрузка должна ощущаться именно на мышцах ягодиц, это крупные и сильные мышцы, для того, чтобы их проработать, придется постараться.

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После хорошей тренировки будут ощущаться легкие болезненные ощущения, как правило, на следующий день они становятся сильнее, и это признак того, что занятие прошло не зря. Новичкам на первых порах хватает выполнения упражнений без оборудования, затем нагрузок от выполнения упражнений с собственным весом будет недостаточно, поэтому нужно начать тренироваться с утяжелениями — штангой или гантелями.

Накачать попу в домашних условиях вполне возможно, ведь это всего лишь укрепление ягодичных мышц при помощи упражнений. Однако, нужно трезво оценивать состояние своего тела, особенно на наличие лишнего веса. Избавляться и подкожного жира и накачивать ягодицы одновременно не получится, каждой тренировке соответствует своя программа. Поэтому сначала нужно использовать диеты и комплексы упражнений для похудения, а только потом переходить к работе над ягодицами.

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