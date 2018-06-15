Анатомия ягодиц. Как накачать их быстрее?

Невозможно разобраться в вопросе, как накачать попу, не понимая, как устроены ягодичные мышцы. Все упражнения для ягодиц работают по-разному и задействуют разные мышцы, знание анатомии поможет сделать тренировки более эффективными. Исходное строение мышц человека не меняется в зависимости от пола, поэтому ответ на вопрос, как накачать попу девушке или парню, с анатомической точки зрения будет одинаковым.

В структуру ягодиц входят несколько мышц — большая, средняя и малая ягодичные мышцы, эти мышцы являются парными. Главная задача ягодичных мышц — совместно с квадрицепсом разгибать и вращать бедро, а также совместно с мышцами задней части бедра возвращать тело в прямое положение после наклона, наклонять его в разные стороны. Слабость ягодичных мышц снижает результаты любых упражнений, из-за недостатка массы бег, ходьба, прыжки и другие упражнения становятся малоэффективными.

Если при выполнении приседаний ты легко опускаешься в присед, но с трудом поднимаешься в положение стоя, прилагаешь большие усилия, это указывает на недостаточную силу ягодиц и квадрицепсов.

Большая ягодичная мышца

Наиболее крупная из этих парных мышц, имеет форму плоского ромба. Роль данной мышцы заключается в распрямлении туловища и его сохранении в положении стоя, в разгибании бедра и его отведении в разные стороны. Именно поэтому лучшие упражнения на проработку больших мышц ягодиц состоят из движений с разгибаниями бедра и отведениями его в сторону. Большая мышца ягодицы простирается от заднего отдела внешней стороны подвздошной кости до бедренной, прямо под большой мышцей находится средняя ягодичная мышца.

Средняя ягодичная мышцы

Размещена под большой мышцей ягодиц, задействуется в отведении ноги назад и отведении таза в разные стороны, участвует в поддержании прямого положения тела. Данная мышцы начинается от гребня подвздошной кости и проходит до большого вертела бедренной, передние пучки средней мышцы вращают бедра изнутри, задние пучки регулируют движение бедер снаружи. Для проработки средних мышц в ягодицах нужны движения с отведениями ноги назад.

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Малая ягодичная мышца

Расположена глубже всех, под средней мышцей, поэтому прокачать ее будет сложнее, чем другие мышцы. Малые мышцы тоже задействованы в распрямлении тела из согнутого состояния и при отведениях бедер. Малые глубокие мышцы занимают пространство от внешней стороны крыла подвздошной кости до переднего края большого вертела. Для того, чтобы накачать малую мышцу ягодицы, нужно делать приседания и наклоны.

От природы ягодичные мышцы у всех людей очень выносливые, они выдерживают нагрузки и легко к ним адаптируются. По данной причине выполнение одних и тех же упражнения будет неэффективным, чтобы накачать попу в домашних условиях или в зале, нужно постоянно менять тренировочную программу, мышцы не должны привыкать к однотипной работе.

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