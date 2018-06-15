Чем полезны приседания для мужчин?

Если рассматривать упражнения для ягодиц и ног, то самым эффективным будет приседание. Выполнение приседаний позволяют сформировать красивую фигуру за относительно короткий срок. Приседать нужно не только для того, чтобы накачать попу в домашних условиях, регулярные тренировки будут приносить пользу для мужского здоровья.

Какую пользу приносят приседания для мужчины?

Любые физические нагрузки будут полезными, но приседание можно выделить в отдельную категорию. Этот элемент тренировки необходим для мужчины, приседания формируют мышечный рельеф, в первую очередь объемные ягодицы и упругие бедра. Более того, приседания приносят пользу для мужского здоровья по нескольким направлениям:

Стимуляция кровообращения и притока крови ко всем органам тканям, в том числе и к коже. Кожа сохраняет свой тонус и становится более упругой;

Эффективная проработка мышц брюшного пресса и спины, благодаря чему формируется красивая осанка;

Зарядка для сердца и сосудов, повышение выносливости сердечно-сосудистой системы;

Проработка не только крупных, но и мелких глубоких мышц, в результате которой улучшается координация движений;

Позитивное влияние на обмен веществ, ускорение метаболизма способствует скорейшему избавлению от подкожного жира, увеличению мышечной массы и прорисовке мышечного рельефа;

Интенсивное воздействие на мышцы пресса, нагрузка на них во время приседаний будет не хуже, чем при выполнении скручиваний. Мужчины, которые регулярно приседают, отличаются подтянутым телом и рельефным прессом;

Работа над голеностопами, тазобедренными и коленными суставами, повышение их работоспособности, снижение риска травмировать себя при силовом тренинге;

Использование разных видов приседаний позволяет направить нагрузку подходящей интенсивности на нужную зону — ноги, ягодицы или пресс;

Улучшение работы сердечно-сосудистой системы способствует повышению выносливости, все тренировки становятся более продолжительными и продуктивными, приносят высокую эффективность;

Усиление притока крови к органам малого таза не допускает застойных явлений, это профилактика импотенции и улучшение репродуктивной функции. Более того, приседания способствуют повышению выработки мужского полового гормона тестостерона.

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Для того, чтобы получить от приседаний такую пользу, выполнять их нужно регулярно, с соблюдением правильной техники. Если ранее ты никогда не делал приседания, то нужно начинать с минимальных нагрузок, подойдут классические приседания без использования силового оборудования, для одной тренировки будет остаточно пяти подходов по десять повторов.

Для усиления нагрузки можно на несколько секунд задержаться в положении приседа, поддерживая целевые мышцы в напряжении.

Если одна тренировка будет включать себя около ста приседаний в разных вариациях, то она позволит потратить около 200 калорий, повысить силу и выносливость. Проводить тренировку нужно без лишней спешки, но при этом не очень медленно, новичкам нужно делать паузы между подходами по несколько минут. Начинать новый подход можно только после полного восстановления дыхания.

Если приседание используется в качестве способа, как накачать попу парню, то необходимо делать глубокие приседания со штангой. Использование утяжеления гарантирует быстрый рост мышечной массы. Для безопасности приседать со штангой нужно в силовой раме, важно смотреть на себя в зеркала, чтобы со стороны убедиться в правильной технике выполнения упражнения.

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