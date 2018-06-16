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«Надоело!» — Долина отказалась от своей легендарной диеты
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«Надоело!» — Долина отказалась от своей легендарной диеты 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Лиза
Популярная российская певица Лариса Долина, которая в последнее время, как замечают поклонники, слегка набрала вес, заявила, что больше не будет сидеть на диете.
Когда-то ее от схемы правильного питания сходила с ума вся страна. Результат ошеломительный — быстрое приведение тела в порядок и сброс веса до семи килограммов. В основе «чудо-диеты» лежал обезжиренный кефир, надо было сидеть некоторое время в виде разгрузочных дней, а потом они сменялись днями приема здоровой пищи.
Как сообщают Дни.ру, артистка устала от них и захотела пожить «в удовольствие». Долина заявила, что иногда, конечно, думает что парочку-то килограммов можно было и сбросить, но никак не может подобрать для себя удобный способ из-за разнообразия предложений.
А вот другая ее ровестница, 60-летняя Елена Кандулайнен, совершенно не стесняется своего тела. Недавно она устроила эротическую фотосессию на греческом побережье.
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