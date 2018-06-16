«Надоело!» — Долина отказалась от своей легендарной диеты

Популярная российская певица Лариса Долина , которая в последнее время, как замечают поклонники, слегка набрала вес, заявила, что больше не будет сидеть на диете.

Когда-то ее от схемы правильного питания сходила с ума вся страна. Результат ошеломительный — быстрое приведение тела в порядок и сброс веса до семи килограммов. В основе «чудо-диеты» лежал обезжиренный кефир, надо было сидеть некоторое время в виде разгрузочных дней, а потом они сменялись днями приема здоровой пищи.

Как сообщают Дни.ру, артистка устала от них и захотела пожить «в удовольствие». Долина заявила, что иногда, конечно, думает что парочку-то килограммов можно было и сбросить, но никак не может подобрать для себя удобный способ из-за разнообразия предложений.

А вот другая ее ровестница, 60-летняя Елена Кандулайнен, совершенно не стесняется своего тела. Недавно она устроила эротическую фотосессию на греческом побережье.