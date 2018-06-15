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Расплывшаяся Долина отказалась от диет
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Расплывшаяся Долина отказалась от диет 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Долгое время поклонники и звезды брали пример с Ларисы Долиной — вот, мол, была настоящей пышечкой, а потом очень сильно похудела и изрядно помолодела Но теперь 62-летняя артистка сама ищет образец для подражания — она расплылась.. "Я давно уже завязала с диетами, — ошарашила Лариса Александровна. –Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более, мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Вот только столько разных способов сегодня, что не могу определиться".
Прежде по «чудо-диете Долиной» сходила с ума вся страна — она помогает быстро привести тело в порядок и сбросить до семи килограммов. Диета представляет собой чередование разгрузочных дней на обезжиренном кефире и «обычных» дней, для которых выбирается только здоровая еда. Такую схему артистке, как выяснила газета «Мир новостей», подсказал давний друг, автор шлягера «Погода в доме» Руслан Горобец. А тот, в свою очередь, получил план по питанию от своего диетолога. Способ оказался действенным, быстрым, безопасным. Правда, он требует постоянно держать себя в узде и не соблазняться соленым, сладким и сдобным, иначе лишние килограммы быстро вернутся.
Кефир, который помогал Долиной стройнеть, диетологи считают одним из главных помощников иммунной системы. Он активно восстанавливает кишечную микрофлору, борется с вредными возбудителями желудочно-кишечных заболеваний, обладает тонизирующим и жаждоутоляющим эффектами, оказывает успокаивающее действие на кровеносную и нервную системы, улучшает работу почек и кишечника. Долгожители на Кавказе каждый день начинают именно со стакана кефира.
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