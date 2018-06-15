Как руки выдают ваши секреты

Только представьте, как сложно было бы нам жить без рук! Но руки не только помогают нам, но и выдают кое-какие секреты. И вот что можно узнать, взглянув на руки собеседника.

1. От запястья к среднему пальцу прямо посередине ладони проходит Линия Судьбы. Если эта линия видна чётко, то вас ждут карьерные достижения. А вот если она видна плохо, то вам придётся работать больше других.

2. Линия Жизни — круговая линия, отделяющая большой палец от основной части ладони. Если она прямая, то вы точно знаете свой путь, если линия идёт близко к большому пальцу, то вам наверняка хочется уехать подальше от дома, а если она направляется вверх, то вам по вкусу постоянные переезды.

3. От указательного пальца к ребру ладони идёт Линия Сердца. Если она чётка и разветвляется у указательного пальца, то у вас отличное здоровье. Короткая линия говорит об том, что вы одиноки и ощущаете дискомфорт. Если вы увидите, что Линия Сердца и Линия здоровья пересекаются, будьте начеку: это предвещает проблемы с сердцем.