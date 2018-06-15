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Что известно о сверхспособностях человека
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Что известно о сверхспособностях человека 

Рамблер 1 час назад
Если вы думаете, что только киношные герои обладают сверхспособностями, то вы ошибаетесь. В организме происходят поистине невероятные процессы, поэтому тело каждого человека способно на многое.
1. Организм способен к восстановлению. Конечно, человек не способен отрастить новую руку и даже зуб, но только благодаря постоянному активному обновлению клеток желудок выдерживает контакт с кислотой, которая в неё выделяется.
2. Запах каждого человека уникален. Отчасти он обусловлен генетикой, но вклад вносят и особенности питания, и место проживания. Однако основа запаха всё равно неповторима.
3. Тело меняется в течение суток. Из-за наличия в позвоночнике множества хрящей рост меняется в зависимости от времени суток. Когда человек физически активен, хрящи сжимаются, поэтому за день рост может уменьшиться на пару сантиметров. Ночью хрящи принимают прежние размеры, поэтому утром рост больше.
4. Кости — очень прочный природный материал, они прочнее бетона в четыре раза! Самая прочная кость — бедренная, сломать её крайне сложно.
5. Большой, указательный и средний пальцы обеспечивают нам хватательную функцию, а безымянный и мизинец отвечают за силу. Потеряв мизинец, человек отчасти теряет и силу руки.
Женский форум
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