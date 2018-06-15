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Как похудеть, если у вас поликистоз яичников?
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Как похудеть, если у вас поликистоз яичников? 

Домашний очаг 51 минуту назад
Фото: Домашний очаг
Избавиться от лишнего веса — это непростая задача. Но если его причина — синдром поликистозный яичников, похудение и вовсе может показаться той самой миссией, которая невыполнима. СПКЯ характеризуется дисбалансом репродуктивных гормонов — в частности, в организме повышается уровень андрогенов, которые также способствуют накапливанию жира вокруг талии. Кроме того, абдоминальный жир уменьшает чувствительность к инсулину, гормону, который помогает вашему организму обрабатывать сахар — и в результате это может привести к еще большему набору весаЖенщины, страдающие от синдрома поликистозных яичников, часто жалуются, что никакие традиционные способы борьбы с лишним весом им не помогают — и чаще всего они правы. К счастью, это не означает, что спасения нет: просто при СПКЯ следует соблюдать другие правила. И все обязательно будет хорошо. Ешьте меньше углеводов
Плохая новость: нет ни одной «волшебной» диеты, которые помогла бы женщинам с СПКЯ сбросить лишний вес быстро, легко и навсегда. Хорошая новость: диеты, предполагающие сокращение углеводов, помогают нормализовать резистентность организма к инсулину и заново запустить метаболизм. Кэролайн Аповян, эндокринолог, исследователь по снижению веса и директор Центра питания и управления весом в Бостонском медицинском центре, рекомендует придерживаться высокобелковой диеты Рассчитайте ваш идеальный вес и ешьте ежедневно 1,5 грамма белка на каждый килограмм этого веса. Овощи, не содержащие крахмал, можете есть в неограниченных количествах; фрукты — от двух до четырех порций в день. А вот долю углеводов лучше урезать до двух порций в день, причем лучше отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. Занимайтесь спортом перед едой
Небольшая тренировка непосредственно перед едой поможет разогнать ваш метаболизм — и большинство углеводов, которые вы съедите, перейдут в энергию, а не в жир. Мария Хорстманн, американский сертифицированной тренера Национальной академии спортивной медицины, специализирующейся на работе с женщинами, страдающими СПКЯ, разработала специальную программу тренировок, которая также нормализует уровень инсулина и поможет переработать углеводы в энергиюГлавное правило: тренировка должна состоять из коротких, но высокоинтенсивных блоков. Вам подойдут кардиоупражнения, которые будут увеличивать сердечный ритм, а вот от силовых тренировок следует отказаться: мышцам необходима глюкоза. В попытках добыть ее, ваш организм может еще больше нарушить ваш инсулиновый баланс. Спите правильно
Одним из распространенных побочных эффектов СПКЯ является апноэ, которое нарушает нормальные циклы сна и мешает ночному отдыху. Недостаток сна провоцирует ожирение, так как нарушает баланс гормонов, контролирующих чувство голода и скорость метаболизма. Вам необходимо хотя бы восемь часов полноценного ночного сна  Если вы встаете утром с чувством усталость, обратитесь к врачу — или самостоятельно проверьте качество вашего ночного отдыха, например, с помощью браслетов, отслеживающих длительность фаз сна. Если они будут нарушены, обратитесь к врачу.
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