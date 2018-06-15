Какие процедуры опасно делать в русской бане

Могут ли процедуры русской бани быть вредными? Веками доказано, что нет. Все они несут очищающий и оздоровительный эффект. Первый русский профессор медицины московского университета Семен Зыбелин на протяжении многих лет изучал свойства русской бани и посвятил этому свои труды. В них научно доказано, что баня, когда-то созданная как гигиеническое средство, выполняет еще и терапевтическую и профилактическую роль, включая предупреждение кожных заболеваний.

Однако не все так просто. Любое полезное средство не трудно сделать вредным, если не знать, как его применять. Есть несколько процедур русской бани, которые при неумелом подходе способны дать лишь отрицательный эффект.

Что нельзя делать в парной

Святилище бани — парная. В русской бане оптимальное соотношение влажности и температуры 60 процентов и 60 градусов. Тело прогревается равномерно, одновременно выводятся токсины. Заядлые парильщики могут делать температуру выше. Но если перестараться с этим, можно получить ожог дыхательных путей. Медицинский журналист и врач по образованию Мария Кулькес советует неопытным парильщикам заходить в парную один раз и не более, чем на 5–7 минут. А главное, ни в коем случае не устанавливать соревнований на выдержку. Если в процессе парения на теле появились пятна, значит, с температурой вы перестарались, нужно срочно выходить.

Она же предупреждает еще об одной ошибке: есть мнение, что после парной необходимо окунаться в воду или вставать под холодный душ, оставляя голову сухой. Это в корне неверно. После резкой смены температуры сосуды всего тела сужаются. А сосуды головы остаются расширенными, что может вызвать скачок давления. Возникает вялость, сонливость, иногда даже затруднение речи. Многие воспринимают это как благотворное влияние банных процедур, а на самом деле — явное ухудшение мозгового кровообращения.

Чтобы баня приносила только положительный эффект, нужно хорошо понимать происходящие во время процедур процессы. К примеру, в ходе парения из организма выводятся все шлаки и токсины. Остывая после парной, тело начинает впитывать в себя все, что находится на коже. А находится на ней как раз то, что выведено организмом. Поэтому после парной просто необходимо сразу же принять душ, чтобы не принять все вредные вещества обратно.

Кремы и мази

По этой же причине перед баней не следует наносить на тело крема или мази. Они забивают поры кожи и смысл парения теряется: токсины и шлаки остаются в организме, им некуда выходить.

Сразу в сугроб

Самое значительное влияние баня оказывает на кровеносную систему. Гематолог из США Хардин Джоунз обследовал более полутысячи пациентов на предмет циркуляции крови. Его выводы говорят о том, с возрастом количество циркулирующей в мышцах крови снижается. Парная активизирует этот процесс. Более того, еще со времен профессора Зыбелина установлено, что из имеющихся 5–7 литров крови в организме человека литр находится в резерве. И именно в бане этот резервный литр запускается в процесс циркуляции. Но если неподготовленный человек, да еще в возрасте, вдруг решил за один раз «разогнать» всю кровь, это может негативно сказаться на самочувствии.

После парной — в сугроб. Температура тела резко падает, возникает моментальный спазм сосудов. Увеличивается венозный возврат крови к сердцу, а артериальное давление резко возрастает, возникает нехватка кислорода. Опять же для неподготовленного организма это грозит возникновением аритмии, ишемическими процессами в сердечной мышце.

Это подтвердил и профессор Российской академии физкультуры Анатолий Бирюков еще в восьмидесятые годы прошлого века. Обтирание распаренного тела снегом является огромной нагрузкой на организм и прежде всего на его сердечно–сосудистую систему. Выдержать это под силу только хорошо тренированному человеку, уверен профессор.

Попав в баню с легким насморком, вы легко избавитесь от него. Но париться при начальных стадиях серьезной вирусной инфекции, гриппа, бронхита, ангины, значит, способствовать ухудшению состояния и сделать течение болезни более тяжелым.

И последний совет идущему в баню, который остается актуальным во все времена: никогда не ходите в баню в одиночку. Трудно предсказать, как отреагирует ваш организм на банные процедуры именно в этот раз, всегда должен быть рядом кто-то, кто поможет, если вам станет плохо.

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