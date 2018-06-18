Ещё
«Какао и миндаль»: Тина Канделаки рассказала о необходимых продуктах в своем рационе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Какао и миндаль»: Тина Канделаки рассказала о необходимых продуктах в своем рационе 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Тина Канделаки поделилась своими секретами здорового питания, назвав продукты, которые в обязательном порядке присутствуют в ее рационе. Не все поклонники известной дамы смогли принять ее точку зрения.
42-летняя Тина Канделаки славится не только своей успешной карьерой на телевидении, но и прекрасной физической формой в сочетании с сияющей красотой. Поддерживать идеальную фигуру Тине помогают регулярные занятия спортом. Канделаки часто делится своими тренировками с подписчиками, призывая их тоже вести здоровый образ жизни. Однако недавно Тину упрекнули в том, что она перестаралась, тренируя ноги, из-за чего ее икры перестали быть женственными. А на днях Тина Канделаки решила рассказать о необходимых продуктах в своем рационе.
«Почему я пью какао, а не кофе, и выбираю миндальное молоко? Какао, как и хороший горький шоколад на его основе, хорошо влияет на печень и содержит антиоксиданты. Миндаль же — настоящий кладезь полезных элементов. Наряду с инжиром это обязательная часть моего рациона», — поделилась Тина. Кроме того, Канделаки заявила, что употреблять в пищу животный белок — «это устаревшая парадигма конца XIX века». Поклонники телезвезды восприняли новую информацию от своей любимицы неоднозначно. Некоторые разделили ее стремление питаться только здоровой пищей, другие же упрекнули в излишнем стремлении следовать моде на отказ от животного белка.
«Радостно, когда такие личности, как вы, приходят к осознанности питании!» «Спасибо, что делитесь с нами своими секретами! Очень познавательно» «Тина, не говори о здоровом питании, все и так знают, как ты любишь вкусно поесть» «Какао — такой же токсин, как и кофе и чай!» «Ну вы меня простите, но это уже паранойя, не иначе. В погоне за модой есть одни орешки» При всех стараниях Тины Канделаки выглядеть безупречно, видимо, ее саму не всегда радует отражение в зеркале и собственные снимки. Недавно телеведущую уличили в использовании фотошопа, который сделал ее такой стройной, что погнулись прутья на балконе.
Eva.ru: последние новости
Не надо грязи: 10 отличных средств для умывания Настасья Самбурская: неприятно, когда тебя принимают за обезьяну «Из фильмов ужасов»: девушка из Германии увлеклась пластикой ради схожести с Барби
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон6
Горе сплотило семью Павла Прилучного15
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников31
Звезды, которые почему-то знамениты2
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Звёзды Красота
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение