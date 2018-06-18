«Какао и миндаль»: Тина Канделаки рассказала о необходимых продуктах в своем рационе

Телеведущая Тина Канделаки поделилась своими секретами здорового питания, назвав продукты, которые в обязательном порядке присутствуют в ее рационе. Не все поклонники известной дамы смогли принять ее точку зрения.

42-летняя Тина Канделаки славится не только своей успешной карьерой на телевидении, но и прекрасной физической формой в сочетании с сияющей красотой. Поддерживать идеальную фигуру Тине помогают регулярные занятия спортом. Канделаки часто делится своими тренировками с подписчиками, призывая их тоже вести здоровый образ жизни. Однако недавно Тину упрекнули в том, что она перестаралась, тренируя ноги, из-за чего ее икры перестали быть женственными. А на днях Тина Канделаки решила рассказать о необходимых продуктах в своем рационе.

«Почему я пью какао, а не кофе, и выбираю миндальное молоко? Какао, как и хороший горький шоколад на его основе, хорошо влияет на печень и содержит антиоксиданты. Миндаль же — настоящий кладезь полезных элементов. Наряду с инжиром это обязательная часть моего рациона», — поделилась Тина. Кроме того, Канделаки заявила, что употреблять в пищу животный белок — «это устаревшая парадигма конца XIX века». Поклонники телезвезды восприняли новую информацию от своей любимицы неоднозначно. Некоторые разделили ее стремление питаться только здоровой пищей, другие же упрекнули в излишнем стремлении следовать моде на отказ от животного белка.

«Радостно, когда такие личности, как вы, приходят к осознанности питании!» «Спасибо, что делитесь с нами своими секретами! Очень познавательно» «Тина, не говори о здоровом питании, все и так знают, как ты любишь вкусно поесть» «Какао — такой же токсин, как и кофе и чай!» «Ну вы меня простите, но это уже паранойя, не иначе. В погоне за модой есть одни орешки» При всех стараниях Тины Канделаки выглядеть безупречно, видимо, ее саму не всегда радует отражение в зеркале и собственные снимки. Недавно телеведущую уличили в использовании фотошопа, который сделал ее такой стройной, что погнулись прутья на балконе.