От стресса и для пресса. В чём польза верёвочных тренажёров и гвоздетерапии

Занятия в тренажёрном зале, групповая аэробика или йога со временем могут наскучить. Разнообразить спортивные тренировки можно с помощью альтернативных направлений фитнеса. К ним относят, например, скалолазание и прыжки на батуте. Они помогут быстро сжечь калории и подкачать мышцы. Однако для тех, у кого проблемы со спиной, сердцем и сосудами, такие активности противопоказаны. Более щадящими, но не менее эффективными являются так называемые гравитационные практики и медитация на гвоздях, которые в последнее время становятся всё более популярными у приверженцев здорового образа жизни.

Висим на лианах

Снять мышечные зажимы и одновременно сделать тело более выносливым помогут многофункциональные верёвочные тренажёры. Метод оздоровления, основанный на их использовании, получил название гравитационных практик. С помощью специальных креплений для рук и ног человека «подвешивают» за тросы, укреплённые на потолке спортивного зала. В таком положении он парит над землёй, а его тело — в первую очередь спина — расслабляется. Кроме того, существует большой комплекс силовых упражнений, куда входят различные скручивания, прогибы и кувырки. В результате за счёт взаимодействия собственного веса и гравитации происходит комплексная нагрузка на весь организм.

«Боязнь высоты и лёгкий дискомфорт от необычного положения тела быстро проходят. Происходит выброс адреналина, положительные эмоции переполняют. Ты ловко качаешься словно на лианах, все движения выполняются плавно от простого к сложному, — рассказывает челябинка Анжелика Кучинская, практикующая гравитационные практики. — Глубокая растяжка сочетается с силовыми элементами, а расслабление гармонично чередуется с напряжением».

Заниматься на верёвочных тренажёрах могут как дети, которым необходимо сформировать мышечный корсет, так и пожилые люди, для которых важно поддерживать подвижность суставов. Среди основных противопоказаний — послеоперационный период и повышенное давление. Уровень физической подготовки не столь важен. Новичкам предложат упражнения с опорой — попеременно на руки и ноги. И только когда занимающийся будет подготовлен к специфической нагрузке, ему разрешат опробовать весь функционал таких тренажёров как «Альфа Гравити», «Верёвочное правИло», верёвочно-растяжной турник и качели Кедровского. Регулярные занятие на них позволят не только улучшить растяжку и осанку, но и подтянуть фигуру.

«Тренировка на подвесных тренажёрах — это в первую очередь удовольствие, а не изнурительная работа, — отмечает Анжелика Кучинская. — По мере тренировок увеличивается гибкость тела, укрепляются мышцы и связки, активизируется фасциальная ткань. Также улучшается кровообращение и лимфоток, укрепляется сердечно-сосудистая и иммунная системы».

Гравитационные практики в своей работе практикуют врачи-реабилитологи. Комплексные тренировки помогают проработать все основные группы мышц и даже задействовать глубокие и совсем небольшие. Такого эффекта удаётся добиться за счёт большей амплитуды движений по сравнению с традиционными видами фитнеса, а также благодаря одновременному сочетанию растяжки и силовых упражнений. Однако приступать к занятиям следует только после хорошей разминки и под руководством сертифицированного инструктора.

«Острый» массаж

Зарядиться бодростью, оздоровить работу нервной системы и закалить волю поможет и другая многофункциональная практика — стояние на гвоздях. О целебном эффекте стимуляции рефлекторных точек на стопах известно уже давно. Именно поэтому в советские годы были так популярны аппликатор Кузнецова и аппликатор Ляпко. Массажные коврики с игольчатыми окончаниями воздействуют на нервные точки, вызывая приток крови и активизируя работоспособность всего организма. Они хороши при лечении остеохондроза и больных суставов.

«И всё же использование подобных аппликаторов менее эффективно, чем медитация на гвоздях. Так называемая доска Садху обладает большей площадью взаимодействия с ногой, что помогает глубже проработать акупунктурные точки на стопах, отвечающие за работу внутренних органов, — поясняет челябинец Дмитрий Суханов , практикующий йогу. — При аккуратном использовании гвозди никак не травмируют кожу. Секрет заключается в площади давления, главное равномерно распределить всю поверхность стоп».

Стояние на гвоздях укрепляет иммунитет и способствует выведению токсинов из организма, нормализует кровяное давление и способствует улучшению зрения. На Востоке считается, что такое воздействие омолаживает организм, однако в современных больницах к такой практике до сих пор относятся скептически. Без официальных стандартов врачи не вправе использовать эту методику оздоровления. А вот приверженцы здорового образа жизни настаивают, что подобные медитации помогают бороться даже с тревогой.

«Польза переноситься на внутренний мир человека, повышается сила воли, стремление, настойчивость, активизируются жизненные силы. Отсюда будут вытекать такие особенности как умение достигать своих целей, — уверен Дмитрий Суханов. — Практика позволяет преодолеть страх, сковывающий всё тело от вида доски, усыпанной острыми гвоздями и, в конечном счёте, расширить психологическую свободу и обрести состояние глубинного спокойствия и уверенности».

Гвоздестояние отлично тренирует умение пребывать в моменте «здесь и сейчас» и развивает осознанность. Болезненные ощущения при этом присутствуют только на первых порах и уходят благодаря правильному эмоциональному настрою. Зато при достижении полного расслабления активизируются скрытые резервы. В результате происходит прилив жизненных сил и бодрости.

Практиковать стояние на гвоздях желательно в группе единомышленников. Первое время будет необходима моральная поддержка, а также опора в виде стула или гамака. Начинать следует с 10 секунд и стремиться к 10 минутам. Любители гвоздестояния утверждают, что одна минута на гвоздях приносит организму столько же пользы, сколько 15 километров хождения босиком.