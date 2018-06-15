Можно ли есть больше и худеть?

Лишние килограммы создают проблемы с самооценкой, если человек не доволен своим телом, он не может полноценно радоваться жизни. Особенно сильно данная тенденция проявляется у женщин, они набирают лишний вес быстрее, чем мужчины, и сильнее страдают по поводу его наличия. По этой причине тема диетического питания пользуется постоянной популярностью, люди постоянно ищут новые способы похудения и удержания результата после избавления от веса.

Многие диеты предполагают сильное урезание рациона, но существуют и другие системы питания. Существуют способы не ограничивать количество пищи, но при этом эффективно худеть. Предлагаем узнать, как можно больше есть, но не набирать вес, а терять его.

Больше пищи не значит больше калорий

Для того, чтобы худеть нужно получать меньше калорий, чем тратить, поэтому большинство диет предполагает уменьшение калорийности рациона. Но уменьшение калорийности не означает уменьшение самого рациона. Не нужно есть меньше, нужно сбалансировать свое питание, учесть потребности тела и научиться правильно распределять суточную калорийность.

Выбор индивидуального плана питания

Каждый человек может худеть, не ограничивая себя в еде и не испытывая чувство голода, для этого ему потребуется индивидуально составленный план питания. Работа диетологов заключается в составлении такой диеты, которая будет полезна для здоровья данного пациента и позволит похудеть без мучений. Обращение к профессиональному диетологу гарантирует безопасную потерю веса и сохранение результата в долгосрочной перспективе.

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Соблюдение выбранного плана

Даже самый лучший план питания не будет работать, если его не соблюдать. Диетолог составит такую программу, чтобы его пациент худел, не голодая, но он не будет следовать за пациентом по следам, контролируя количество съеденного.

Правильно подобранная диета — это образ жизни, забота о здоровье и перспективное поддержание стабильного веса.

Чтобы есть больше, нужно грамотно выбирать еду Здоровые и полезные продукты всегда содержат меньше калорий, чем вредные. Отказ от пищевого мусора и употребление только здоровой пищи позволяет есть больше, чувствовать себя сытым дольше, параллельно приводить в порядок фигуру и укреплять здоровье.

Больше есть — не значит переедать

Ни одна из здоровых систем питания не допускает перееданий, есть больше — не значит вмещать две порции в одну. Для того, чтобы есть больше и худеть, нужно принимать пищу часто, но небольшими порциями. Такая стратегия обеспечивает стабильный уровень энергии и отличное самочувствие без чувства голода.

Похудение — это баланс

Нет такой диеты, которая идеально подошла бы каждому человеку, важно знать и соблюдать свой баланс в питании. Человек не должен стараться есть меньше, чтобы похудеть, точно также ему не нужно есть больше, чем требуется. Еда должна покрывать потребности тела с учетом его состояния здоровья, степени физической и умственной активности.

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