Как вылечить желудок без врачей: все народные методы для ЖКТ

Лечение нарушений пищеварения обычными методами часто является палкой о двух концах. Зачастую таблетки от желудка негативно влияют на почки. Использование методов альтернативной медицины позволяет мягко воздействовать на организм и влиять конкретно на причину нарушения. МедикФорум собрал советы по лечению болезней желудочно-кишечного тракта с помощью народной медицины. Такие методы будут максимально натуральны и безопасны.

Как определяются нарушения пищеварения?

Такие нарушения имеют огромный список симптомов, которые возникают по разным причинам. Наиболее часто наблюдаются:

•тошнота, рвота; •дискомфорт и изжога; •частые отрыжки; •чувство переполненности желудка; •желудочные колики; •запоры или диарея. Чтобы начать лечение нарушений пищеварения, нужно установить причину их возникновения. Причины нарушений: •Наличие кишечных грыж. •Язвы в двенадцатиперстной кишке или желудке. •Поражение органов пищеварения онкологическим заболеванием. •Образование камней в желчном пузыре. •Воспалительные процессы. •Заражение паразитами. •Вредное влияние лекарственных препаратов. •Пищевое отравление. Для лечения нарушений пищеварения эффективно использовать методы альтернативной медицины благодаря ряду их преимуществ.

Почему альтернативные методики эффективны?

Преимущества таких методов при лечении нарушений пищеварения:

•Отличаются высокой эффективностью. В процессе лечения устраняются не только симптомы — оказывается воздействие на саму причину болезни: устраняются воспалительные процессы, повышается иммунитет пациента, в желудке и кишечнике улучшается моторика. Полученный эффект отличается стойкостью и долговременностью, предупреждает возможные обострения болезни и появление язв. •Применяемые для лечения нарушений пищеварения препараты характеризуются эффективным, мягким и безопасным действием. У них нет противопоказаний, так что их можно применять для любой возрастной категории. •Для лечения нарушений пищеварения используются такие методы, которые способны не только устранить воспалительные процессы и нормализовать работу организма, но и улучшить функционирование нервной и эндокринной систем. Таким способом предотвращается начало неврологического и психосоматического расстройства, не возникают аллергические реакции.

Методы лечения нарушений пищеварения

Подбирается индивидуальная методика лечения согласно таким этапам.

Диета

Проанализировав состояние больного и данные диагностики, для лечения нарушений питания специалисты составляют индивидуальную диету для каждого пациента.

Очищение

Огромное внимание уделяется очищению организма. Проводимые процедуры помогают: •избавиться от токсинов, вредных веществ, паразитов; •нормализовать состояние слизистых оболочек; •наладить обмен веществ; •устранить воспалительные процессы. В результате достигается возобновление нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта, оздоровление организма, восстановление жизненных сил, улучшение настроения.

Гомеопатия

Средства гомеопатии при лечении нарушений пищеварения способствуют лучшему усвоению пищи и качественной работе желудка, избавляют от нарушений в эмоциональном состоянии пациента. Большинство из них не имеет противопоказаний и побочных действий.

Акупунктура

Сеансы иглотерапии при лечении нарушений питания предназначены для улучшения секреторной функции, которую выполняет слизистая оболочка желудка, преодоления спастических явлений, нормализации моторики желудка. Акупунктура способствует восстановлению баланса в нервной системе.

Массаж

При лечении нарушений пищеварения некоторых видов применяют лечебные массажи. Они направлены на получение обезболивающего действия, нормализацию функций желудка, активизацию кровоснабжения и лимфообращения, устранение венозного застоя и стимуляцию нормального функционирования кишечника.

Занятия лечебной гимнастикой при лечении нарушений пищеварения призваны активизировать функции желудка, нормализовать психоэмоциональное состояние, обезболить, способствовать лучшему оттоку желчи. Они отличаются еще и общеукрепляющим действием. Очень полезна йога, одновременно укрепляющая физическое и душевное здоровье.

Цветотерапия

При лечении нарушений пищеварения эффективна цветотерапия. Так, воздействие на больного желтым цветом способствует качественному улучшению работы всего желудочно-кишечного тракта.

Ароматерапия

Особо успешно применяются при лечении нарушений пищеварения эфирные масла. Ароматерапия предлагает разные варианты их использования. Например, некоторым пациентам очень хорошо подходят расслабляющие сеансы с аромакурительницами. Хорошим эффектом обладает использование водных процедур с эфирными маслами. Эфирные масла подходят и для точечного массажа. Их наносят на определенные точки при иглорефлексотерапии.

Релаксация и медитация

Часто причиной нарушений в работе ЖКТ становятся стрессовые ситуации. Некоторые люди «заедают» проблемы излишней пищей или злоупотребляют алкоголем. Потоэму в процессе лечения нарушений пищеварения огромная роль отводится медитации. Она помогает не только избавиться от хаоса в нервной системе, справиться со стрессами, но и достичь душевного равновесия, повысить стрессоустойчивость, не допускает возникновения депрессии. В результате улучшается работа пищеварения, а в отдельных случаях пациент избавляется и от лишнего веса.

Минералотерапия

Уникальное сочетание полезных компонентов в минералах может обеспечить организм пациента необходимым набором биологически активных веществ, создать хорошие условия для нормального пищеварения, а также улучшают эмоциональное состояние пациента и повышают выносливость его организма. Не обязательно употреблять множество медикаментов, чтобы привести в порядок свою пищеварительную систему. Большое множество методов лечения с помощью альтернативной медицины вкупе с правильным питанием и умеренными физическими нагрузками помогут восстановить здоровье. Ранее эксперты рассказали о том, могут ли народные целители вылечить рак.