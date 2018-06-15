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Сомнолог рассказал, какие правила следует соблюдать, чтобы нормализовать сон
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Сомнолог рассказал, какие правила следует соблюдать, чтобы нормализовать сон 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С каждым годом растет число человек, страдающих от бессонницы.
Сомнолог Михаил Полуэктов дал советы, какие правила следует соблюдать, чтобы нормализовать сон.
По словам специалиста, следует ограничить перед сном физическую и умственную активность. Не следует перед сном смотреть телевизор и читать. В идеале — следует отказаться от использования электронных гаджетов за два часа до сна.
Сомнолог советует избегать плотных ужинов. Также не следует употреблять продукты, содержащие кофеин: кофе, чай, какао.
Если человек проснулся ночью, не стоит смотреть на часы. По мнению Михаила Полуэктова, никакой пользы не будет, если человек узнает, что ему осталось спать два-три часа, передает "Телеканал 360".
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