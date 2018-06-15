Болезненные месячные? Ищите проблему в гормонах!

Гормоны — одна из величайших загадок тела: мы обычно знаем, что они важны, мы можем знать, что они имеют значение, но мы часто не совсем уверены, что они делают, или как они влияют на здоровье. МедикФорум выяснил, как гормоны связаны с менструальным циклом.

Как гормоны сказываются на месячных?

Хотя гормоны играют неотъемлемую роль в здоровье женщин (и мужчин) на всех этапах жизни, их упоминание обычно ограничивается половыми гормонами во время полового созревания, менструации и менопаузы, часто только в отношении эмоционального здоровья. Эти недооцененные потомки желез тела выполняют разнообразные функции, поддерживая все от голода до цикла сна-бодрствования. Гормоны способствуют важнейшим аспектам здоровья, таким как импульс борьбы или полета тела и запрограммированная клеточная смерть (апоптоз).

Проще говоря, гормоны являются посланниками тела. Они содержат важную информацию для органов и тканей. Когда гормоны функционируют нормально, системы организма также функционируют нормально. Сравните сложную систему гормонов организма с вашей мобильной телефонной сетью. Для того, чтобы ваше устройство функционировало нормально, в большинстве случаев вам необходимо находиться в пределах вашей сети или иметь Wi-Fi-соединение, но иногда звонки прекращаются, у вас заканчиваются данные за месяц или батарея умирает. Гормоны, с которыми знакомы большинство людей, — это половые гормоны, особенно эстроген и прогестерон у женщин. Хотя эти гормоны, как правило, получают наибольшее внимание во время полового созревания, в каждой точке от менархе через менопаузу тело женщины работает, чтобы сохранить гормоны в нормальном равновесии. Чтобы понять роль гормонов в организме, сначала мы должны посмотреть на менструальный цикл и нормальные отливы и гормоны, которые его сопровождают. В дополнение к эстрогену и прогестерону существуют два других гормона, которые связаны с женским циклом: фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ), которые являются гормонами мозга, которые помогают регулировать активность яичников. Менструальный цикл делится на две части: фолликулярную фазу (дни 1-14) и лютеиновую фазу (дни 15-28). Лютеальная фаза совпадает с естественным увеличением прогестерона, а также с рядом нормальных физических и эмоциональных событий, которые отсутствуют во время фолликулярной фазы, поскольку организм готовит пролить подкладку матки. Поддержка здорового ответа на стресс, а также естественный повышенный спрос организма на прогестерон помогает поддерживать лютеиновую фазу менструального цикла. Когда кровотечение начинается на 1-й день, уровень гормонов относительно низок, но по мере того, как он сужается на 4-й день, уровень эстрогена начинает увеличиваться. Около половины цикла (день 14 в 28-дневном цикле) эстроген достигает пиковых уровней, а репродуктивная система получает гормональные сигналы через мозг. В этот момент, когда эстроген уменьшается, прогестерон увеличивается, пока он не достигнет пика в течение третьей недели. (Производство прогестерона зависит от овуляции, оно секретируется желтым корпусом, область внутри яичника, где произошла овуляция). Эстроген и прогестерон работают вместе, и они «разговаривают» друг с другом из одного цикла в другой. Эстроген работает, чтобы складывать клетки в маточной подкладке, называемой эндометриями, в то время как прогестерон насыщает ткань, чтобы она была пухлой и готова к имплантации яйца. К концу цикла, если беременность не возникает, уровень прогестерона и эстрогена снижается, что сигнализирует о том, что кровеносные сосуды удаляются от эндометрия, заставляя его умирать и убираться. Это заставляет организм вызывать кровотечение. Затем цикл возобновляется для создания здоровой ткани в течение следующего месяца. Цикл непрерывный, поддержание хорошей связи между эстрогеном и прогестероном гарантирует, что цикл продолжается нормально.

Есть много факторов образа жизни, которые поддерживают здоровый менструальный цикл:

•Сбалансированная диета, обеспечивающая достаточное количество диетического жира. •Регулярное упражнение на умеренных уровнях для поддержания здорового соотношения жир-мышца. •Нормальный вес тела. •Адекватный сон в спокойной, темной среде для поддержания здорового уровня мелатонина, гормона, который поддерживает циркадный ритм. •Нормальный уровень кортизола, гормон, вырабатываемый надпочечниками, который помогает поддерживать здоровый стресс и уровень сахара в крови в нормальных диапазонах.

В дополнение к нормальному пути кортизола с нуля, надпочечники могут шунтировать прогестерон, чтобы произвести этот гормон стресса. Это происходит потому, что на тотемном полюсе эндокринной системы яичники (а также яички у мужчин) находятся на дне. Нормальная функция гормонов стресса организма, включая кортизол, должна быстро расти и падать. Они увеличиваются достаточно долго, чтобы помочь организму выйти из опасности, а затем вернуться на низкий уровень. Хотя уровни колеблются, это считается нормальным функционированием этих гормонов. Поддерживая здоровый ответ на стресс, организм готов к этим пикам и долинам, что также позволяет надпочечникам использовать время, необходимое для создания кортизола, и принимать его из яичников (в форме прогестерона) без уведомления. Это также поддерживает здоровое соотношение эстроген-прогестерон.

Травяная поддержка здоровых менструаций

Ряд трав традиционно используется для поддержания здорового менструального цикла. Например, чистая древесная ягода и красный клевер помогают поддерживать нормальный баланс репродуктивного гормона. Таким образом, красный клевер поддерживает нормальную регуляцию температуры тела и соответствующие уровни пота, способствуя нормальному производству эстрогена. В свою очередь, поддержка, которую он обеспечивает для эстрогена, также способствует здоровому настроению во время лютеиновой фазы менструального цикла. Чистая древесная ягода, которая также известна как витекс, поддерживает связь между мозгом и яичниками для облегчения производства прогестерона. Кроме того, дикий овес и шизандра известная как (лимонник китайский) способствуют здоровому настроению и соответствующему уровню голода. Эти травы обеспечивают общую тонизирующую поддержку и питание для систем организма, и они обладают антиоксидантными свойствами. Дикий овес и шизандра также могут помочь поддерживать уровень глюкозы в крови уже в пределах нормы. Адаптогенные травы, такие как ашваганда, родиола и базилик, также способствуют здоровому ответу на стресс. Одуванчик помогает при устранении жидкости и поддерживает распад гормонов печени. Поддерживая эту функцию печени, организм может поддерживать нормальный гормональный баланс, который, в свою очередь, поддерживает соответствующие уровни жидкости. Одуванчик также поддерживает рецепторы организма для эстрогена, прогестерона и ФСГ, что способствует нормальному эффективному использованию этих гормонов. Ранее доказано, что нерегулярные месячные связаны с риском рака яичников.