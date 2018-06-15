Домашних животных захлестнула эпидемия ожирения: лишний вес у каждого второго

Эпидемия ожирения в нашем обществе потребления затронула не только людей, но и даже домашних животных. Никто уже не удивляется облику заплывших жиром котов, которые не могут двигаться самостоятельно; собак с огромными пузиками, которые волочатся по земле.

Кончено, хозяева кормят своих питомцев из лучших побуждений. Но мало кто знает, когда беда уже пришла и нужно серьезно заняться здоровьем своего меньшего брата. Об этом «КВ» рассказали эксперты.

Как показал недавно проведенный международный опрос среди 5300 владельцев кошек и собак из США, Великобритании, России, Бразилии и Китая, сегодня каждый второй питомец (то есть, по меньшей мере 59% собак и 52% кошек) страдает ожирением. Однако лишь каждый четвертый хозяин догадывается об этом. Многие люди регулярно следят за своим весом, в то же время 40% владельцев животных не знают, сколько весят их кошки и собаки, а 22% никогда не взвешивали своих животных.

Тем временем, лишний вес у домашнего животного приводит к развитию более чем 20 различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, сахарный диабет, болезни опорно-двигательного аппарата и пр. «Избыточная масса тела — это в первую очередь проблемы с пищеварительным трактом и суставами. Отсюда уже идут и проблемы с поведением. Например, если у животного проблемы с суставами, ему больно и не хочется двигаться, а уменьшение активности влияет на то, что вес еще больше увеличивается», — рассказывает ветеринарный врач, специалист по зоопсихологии Александра Александрова

Как рассказывает ветеринарный врач Дарья Желтышева, заподозрить первые признаки ожирения у кошки или собаки способен далеко не каждый хозяин. Люди, напротив, радуются упитанным щечкам и искренне сокрушаются, если у животного прощупываются ребра. «Процесс накопления жира незаметен. Однако когда жир заполняет животного уже на треть, ставится диагноз „ожирение“», — говорит доктор Желтышева.

На самом деле ветеринарными врачами разработана система балльной оценки упитанности домашнего животного. Многое зависит от вида питомца, породы. И все же есть основные критерии. Ребра должны прощупываться. Они не обязательно должны быть видны (хотя у гончей — обязательно), но прощупываться — все до одного. Кроме того, у собаки и кошки должна быть талия.

Если ребра трудно увидеть или прощупать, талия не выделяется, это говорит о лишнему весе. Если ребра не нащупываются и талии нет — у вашего питомца ожирение. Только подумайте. Прибавка в один килограмм для кошки весом в 4 кг означает примерно то же, как если человек весом в 65 кг прибавит 16 кг. Каких-то 60 граммов сыра для кошки в день повышают калорийность их рациона на 23% (это все равно, что человеку съесть два пончика). А вот всего 30 гр ветчины повышает калорийность рациона домашнего животного уже на 123% (это — 12 пончиков для человека в день).

Как показал тот же опрос, главным проявлением любви хозяина к животному остается кормление, а это легко приводит к тому, что животное потребляет больше калорий, чем нужно. 59% опрошенных заявили, что испытывают позитивные эмоции, когда кормят животное, а 77% — что животное очень радуется, когда получает корм. При этом большинство владельцев не осознают в полной мере последствий перекармливания. 61% опрошенных не знали о том, что у животных с лишним весом повышается риск развития диабета и ортопедических нарушений, а 53% не понимают, что повышается риск болезней сердца.

— Помните о том, что животные не страдают компульсивным перееданием. Но хозяева очень часто вместо того, чтобы поиграть с животным, который требует внимания, стремятся их накормить, — отмечает Дарья Желтышева.

Опрос показал также, что больше половины владельцев кошек и собак всегда или часто дают корм животным каждый раз, когда они его просят (54%); почти четверть (22%) владельцев кошек и собак иногда перекармливают своих животных, чтобы «порадовать» их; только 20% владельцев всегда отмеряют количество корма, которое дают питомцам. 87% владельцев всегда или часто дают животным столько корма, сколько им кажется нужным «на глаз». Как отмечает Александра Александрова , это чревато серьезными проблемами не только со здоровьем, но и с поведением животного: «Дело в том, что постоянно балуя питомцев вкусненьким, владельцы часто неосознанно формируют у них зависимое пищевое поведение. И тогда животные готовы есть круглосуточно и круглосуточно требовать еды, потому что это единственный способ, которым они могут себя успокоить и единственный способ чувствовать себя комфортно».

Но хозяева имеют весьма смутное представление о том, как часто и в каких количествах кормить животное. Александра Александрова считает, что в первую очередь стоит учесть, какой тип питания вы выбрали для питомца: «Если вы считаете, что кормление натуральным кормом гораздо полезнее, чем промышленным, то это иллюзия. Ведь самостоятельно составить меню для питомца таким образом, чтобы правильно сбалансировать все питательные вещества, витамины и минералы гораздо сложнее, чем даже разработать диету для спортмена— олимпийца. Домашние животные — далеко не всеядные, и их уровень жизни зависит от питания достаточно сильно. Если вы выбрали готовые корма, то все проще — производители не только соблюдают баланс всего необходимого, но и учитывают массу важных параметров, например, возраст животного и даже его породу. К тому же сегодня есть корма, разработанные специально для животных с избыточной массой тела».

Если лишний вес у животного имеется, нужно обратиться к ветеринарному доктору. Скорее всего, собаке или кошке пропишут диету и режим активности (идеально гулять с животным 2-3 часа ежедневно). Кроме того, сегодня существуют беговые дорожки и даже бассейны для наших меньших братьев. Такого животного хорошо бы проверить и на сахарный диабет. Долгое время при нем нет никаких симптомов, а пожаловаться животное не может.

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