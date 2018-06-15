Как пережить проблемы кожи лица в подростковый период

Проблемы с кожей лица могут возникнуть у любого человека вне зависимости от пола или возраста. Однако в подростковый период данные проблемы встречаются чаще и воспринимаются намного острее. МедикФорум решил выяснить, как победить подростковые прыщи.

Что происходит с кожей лица в подростковом возрасте?

В первую очередь нужно понять, что в период от 12 до 20 лет меняется не только кожа лица, но и многое другое в организме человека. Подростковый возраст — это не болезни и не патологии, а необходимые для организма изменения. Соответственно, все это временно и непременно пройдет. Однако, стоит заметить, что обследования в данный период также необходимы. Будет полезным сдать анализы на гормоны и отслеживать общее состояние организма на фоне происходящих изменений.

Также стоит иметь ввиду: если не осуществлять правильный и своевременный уход за кожей, то впоследствии могут остаться следы, а в настоящем комплексы по поводу внешнего вида. При наличии желания и возможности можно посетить косметолога либо другого специалиста в данной сфере. Сегодня существует огромное количество различных средств и процедур для борьбы с угревой сыпью, так называемым акне, и прыщами. Можно справиться и без вмешательства врачей и дорогостоящих средств, и процедур.

Основной уход за проблемной подростковой кожей лица

Необходимо помнить, что чистота — залог здоровья. Умываться нужно не менее двух раз в день, при желании с чудодейственными гелями и лосьонами. В магазинах сегодня огромный выбор на любой вкус, цвет, запах и стоимость. При проблемной коже лица нужно пользоваться именно гелеобразными средствами для умывания. Молочко и пенка чаще всего подходят нормальной и сухой коже. Мыло при умывании лучше не использовать, оно сушит кожу. Хотя дегтярное мыло как раз при проблеме с воспалениями кожи действует прекрасно. Умываться лучше горячей водой, чтобы поры распарились, раскрылись. После умывания очень полезно протирать лицо и шею кубиками льда из отвара ромашки, календулы или чистотела, которые легко приготовить самостоятельно. В случае, если льда под рукой нет, можно ополоснуть лицо холодной водой. От холода поры сузятся, будут менее доступны для попадания пыли и микробов. При подобных контрастах нельзя допускать слишком сильных перепадов. Соответственно, если вода для умывания была горячей, то ополоснуть лицо нужно чуть теплой, а если умывались теплой водой, то протереть лицо можно льдом. Важно помнить, что при проблемах кожи лучше не пользоваться спиртосодержащими лосьонами и тем более не протирать лицо спиртом. Данный способ непросто высушит и испортит кожу, но нарушит работу сальных желез. Как итог: прыщи на более длительный период времени и испорченная кожа, склонная к быстрому старению. Раздражения и угри на лице нельзя давить самостоятельно, трогать руками, чесать. От этого они не только не пройдут, но и увеличатся в количестве.

Дополнительный уход за проблемной подростковой кожей лица

Если на лице имеются прыщи, лучше не пользоваться скрабами, их функцию можно заменить маской — пленкой, она также удалит и загрязнения из пор и омертвевшие клетки кожи. Маску — пленку достаточно делать два — три раза в месяц.

В качестве дополнительного ухода, кроме ежедневных обязательных процедур раз в неделю нужно делать очищающие маски для проблемной кожи. В интернете рецептов подходящих масок достаточно много. Если лицо поражено большим количеством прыщей или гнойных воспалений, лучше ограничиться очищающими и лечебными масками. Отлично подойдут маски с добавлением: — полисорба; — активированного угля; — стрептоцида; — сока алоэ. Если прыщей мало или проблема в основном в излишней жирности кожи либо угревой сыпи, то очищающие маски нужно чередовать с питательными. При этом и те и другие должны быть именно для жирной и проблемной кожи. Очень полезным будет добавить в маски эфирные масла розмарина, бергамота, цитрусовых, чайного дерева или мелиссы. Эфирные масла в маски добавляются в небольшом количестве, две-три капли. В одну маску нужно добавлять не более трех видов масел. Важно помнить: в маски нельзя добавлять ингредиенты, при наличии аллергии на них. Перед применением лучше попробовать на запястье маску и подержать несколько минут, чтобы посмотреть, не возникнет ли негативной или аллергической реакции.

Проблемная кожа и декоративная косметика

Пока на лице имеются высыпания либо угри, кожа излишне сальная, жирная и блестящая лучше не пользоваться косметикой. Если без нанесения косметики не обойтись, то необходимо воспользоваться хорошей, натуральной косметикой, небольшим количеством. Смыть ее сразу, как только пропадет потребность в ней.

— При нанесении макияжа можно использовать только чистые кисти и спонжи. — Ни в коем случае нельзя с косметикой спать! Ночью кожа должна отдыхать и восстанавливаться. Питание при проблемах кожи лица в подростковый период Чистота должна быть не только снаружи, но и внутри. Кожа очень чувствительна к внутренним процессам. Соответственно питание должно быть подходящим. Даже ленивый в наши дни слышал, что необходимо пить много чистой воды. Именно чистой, живой, не кипяченной, не дистиллированной. Обязательно отказаться от большого количества фаст-фуда, сладких газированных напитков, булочек, чипсов и сухариков. Также негативно сказываются на состоянии кожи вредные привычки, такие как курение, алкоголь, употребление энергетиков. Огромной пользой для организма обладают и отвары лекарственных трав. Для очищения от шлаков, вредоносных микроорганизмов и негативных воздействий окружающей среды, а также для очистки крови отлично подходят крапива, зверобой, тысячелистник, ромашка. Важно помнить, что все, что контактирует с лицом, полотенца, наволочки, ворот кофты, шапки, также должно быть чистым. Также, что касается внутренней чистоты, можно к ней отнести и душевное состояние. Стрессы, сильные волнения и переживания могут отражаться на состоянии кожи. В аптеках и косметологических магазинах огромный выбор различных чудодейственных средств, реклама которых обещает, что при их использовании проблемы с кожей пройдут, как по взмаху волшебной палочки. Однако, только системный, всесторонний подход к проблеме может дать качественный результат надолго, а не избавить от одного временного прыщика. Ранее ученые рассказали о лечении прыщей у подростков.