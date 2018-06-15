5 венерических заболеваний, которых можно избежать

Очередная вписка. Тебе приглянулась симпатичная девушка, и вот, благодаря алкоголю или врожденному обаянию, вы уже час мило беседуете на диванчике. Еще через пару часов по всей твоей квартире будут разбросаны вещи, нижнее белье, а из спальни — доноситься стоны. Презервативами ты решил пренебречь, ведь она такая миловидная и ухоженная, так что гарантированно инфекции у нее нет и быть не может.

Спустя пару дней, когда ты пошел в туалет и чуть не потерял сознание от боли, к тому же от твоего детородного органа стало как-то странно пахнуть, ты понял, что совершил фатальную ошибку. Поход к венерологу, неутешительный диагноз и лечение на пару месяцев. Но это ты еще легко отделался, ведь есть еще ВИЧ, который может привести к летальному исходу. Сегодня мы решили рассказать о самых распространенных и одновременно неприятных венерических заболеваниях, переболев которыми, люди ни за что не станут пренебрегать презервативами, а ты поймешь, что лучше потратить время на поход в аптеку или даже отказаться от секса с незнакомой девушкой, лишь бы не подцепить одно из этих заболеваний.

1. Гонорея

Одно из самых распространенных венерических заболеваний. Его возбудителем является гонококковая инфекция. Проникая в организм, она вызывает воспаление мочеиспускательного канала, в уретре появляются желтовато-белые выделения, а боль, которую испытывает несчастный при мочеиспускании, трудно описать. Пострадавшие от этой болезни описывают данный процесс очень колоритно: «как будто в уретре тысячи осколков стекла». К счастью, болезнь проявляет себя уже через 3 дня, и при первых же симптомах отправляйся к врачу: промедление в данном случае фатально. Если ты будешь игнорировать эту болезнь, хотя сделать это очень непросто, то подобная безалаберность может вылиться в бесплодие. Не игнорируй презервативы и всегда держи в запасе пачку контрацептивов.

2. Уреаплазмоз

Это заболевание не проявляет себя так же ярко, как и гонорея, но от этого становится лишь опаснее. Уреаплазмоз передается половым путем и поражает всю мочеполовую систему и простату. В итоге от этого заболевания страдают почки и простата. Но ты можешь об этом не узнать, до тех пор пока заболевание себя не проявит. А, в зависимости от организма, на это может уйти разное время — в среднем от двух недель. Симптомы следующие: при мочеиспускании сильно тянет пах, ты бегаешь в туалет каждый час, и опасность состоит в том, что многие парни думают, что застудили себя где-то на холоде. В дальнейшем появляется жжение при мочеиспускании, зуд, и в итоге — выделения из канала, возможен рост температуры. Это заболевание нуждается в немедленной терапии, в противном случае оно чревато импотенцией и бесплодием.

3. Генитальный герпес

Коварная болезнь — не только потому, что она протекает чрезвычайно болезненно, но и потому, что генитальный герпес практически неизлечим. Конечно, сегодня существуют методы борьбы с этим заболеванием, но наука еще не знает, как убрать эту заразу из организма человека. Симптомы проявляют себя очень агрессивно: на половых органах появляются мелкие пузырьки с мутноватой жидкостью, причем эти болезненные пузырьки возникают не только на поверхности, но могут образовываться и в мочеиспускательном канале. Спустя примерно неделю, пузырьки начинают лопаться, и на их месте появляются болезненные язвочки — происходит эрозия кожного покрова. Все эти процессы крайне болезненны и превращаются в настоящую пытку для несчастного. В итоге увеличиваются паховые лимфатические узлы, поднимается температура, все тело ломит, а общее состояние оставляет желать лучшего. Разве эти страдания стоят 15-ти минутного удовольствия? Пренебрегая безопасностью, ты можешь обречь себя на муки в течение всей жизни, поэтому думай головой, перед тем как проигнорировать поход в ближайшую аптеку.

4. Венерическая лимфогранулема

Ранее случаи заболевания фиксировались лишь в жарких странах, например в Африке, но из-за туризма это заболевание широко распространилось и в нашей стране. Первые симптомы появляются примерно через 3 дня, но, в зависимости от иммунитета, этот срок может увеличиваться до 12 дней. Страдает весь половой член: уретра, пах, крайняя плоть и головка покрываются язвами. Спустя пару недель язвы пропадают, и многие инфицированные думают, что их иммунитет одержал победу. Но не стоит торопиться с выводами. Болезнь переходит во вторую стадию и поражает паховые и бедренные лимфоузлы, при этом формируются гнойные бубоны и без лечения самопроизвольно вскрываются. После этого образовавшаяся рана покрывается коркой, а после заживления превращается в огромный шрам. Все эти симптомы сопровождаются ужасной болью, температурой и общей слабостью. Но это еще не все: болезнь может перейти в третью стадию, где из-за нарушения работы лимфы образуется «слоновость». В итоге поражается вся лимфатическая система, страдает сердце и жизнь человека превращается в настоящее испытание.

5. Сифилис

Заболевание, которое ты не станешь желать даже врагу. Сифилис при запущенных стадиях уродует своего носителя и требует немедленного лечения. Виновником этих последствий является бактерия трепонема бледная, которая в местах попадания в организм начинает активно размножаться и образует язвы, которые впоследствии перерастают в твердый шанкр. В течение нескольких недель раны заживают и инфицированные наивно полагают, что излечились. Но это не так. Второй этап болезни протекает гораздо хуже: по всему телу появляется белая сыпь, увеличиваются лимфатические узлы и повышается температура. Если человек проявил апокалиптическую тупость и даже после этого не побежал к врачу, то наступает третичный сифилис, причем происходит это через несколько лет (!). В последней стадии заболевания страдает головной мозг, разрушается сердце, печень и даже кости.

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