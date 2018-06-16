Женское бесплодие: причины, симптомы, лечение

Статистика женского бесплодия выглядит по-настоящему удручающе, особенно если принять во внимание достижения современной медицины в других областях науки и практики:

на сегодняшний день в России зафиксировано около 7 млн случаев бесплодия среди женщин репродуктивного возраста;

40% случаев бесплодия у женщин обуславливаются нарушением овуляции (среди них: эндокринные нарушения, снижение овариального резерва — количества яйцеклеток в яичнике женщины, который сугубо индивидуален и определяется еще в момент внутриутробного развития, синдром поликистоза яичников);

30% от числа всех зафиксированных случаев женского бесплодия приходится на так называемый трубный фактор бесплодия (или трубно-перитонеальное бесплодие — невозможность зачатия из-за нарушения проходимости маточных труб);

15% женщин страдают бесплодием, причиной которого является эндометриоз (заболевание, при котором клетки эндометрия, внутреннего слоя стенок матки, разрастаются и выходят за границы эндометрия);

10% диагнозов «бесплодие» вызваны врожденными или приобретенными патологиями матки или шейки матки;

в 5% случаев причину женского бесплодия установить не удалось (с точки зрения медицины, сюда относится психологическое бесплодие и психосоматический фактор).

Каковы основные причины развития женского бесплодия? Можно ли его лечить?

Виды женского бесплодия

В зависимости от наличия или отсутствия детей, выделяют две степени женского бесплодия:

бесплодие 1 степени — говорит о том, что женщина на всем протяжении репродуктивного периода ни разу не была беременна и в данный момент беременность не наступает, несмотря на 12 месяцев регулярной половой жизни (не реже 2 раз в неделю) и отсутствие средств и методов контрацепции. Такое бесплодие еще называют первичным;

бесплодие 2 степени фиксируется у женщин, которые ранее были беременны, но в настоящий момент, несмотря на отказ от любого вида контрацепции, беременность не наступает в течение 12 месяцев регулярной половой жизни. Это вторичное бесплодие.

Достаточно часто в определении «бесплодия» происходит путаница в понятиях «бесплодия» и «бездетности»:

бесплодие — неспособность женщины зачать ребенка и отсутствие любого вида беременностей (маточной или внематочной):

бездетность — неспособность женщины к вынашиванию и рождению жизнеспособного плода (выкидыши, в том числе и на ранних сроках, внематочные беременности, мертворождения).

Основные виды женского бесплодия

В зависимости от причин, вызывающих женское бесплодие, современная медицина выделяет несколько основных его видов. Эндокринное бесплодие Эндокринное бесплодие (еще его называют гормональным бесплодием) — это вид женского бесплодия, который провоцируется целым комплексом возможных гормональных нарушений в организме женщины, а именно сбоями в работе таких отделов мозга, как гипофиз и гипоталамус, а также щитовидной железы, надпочечников и яичников. Как результат — нерегулярность, а порой и полное отсутствие овуляции. Диагноз «гормональное бесплодие» ставится каждой третьей женщине, обратившейся к специалистам с проблемой зачатия. Основными симптомами гормонального бесплодия можно считать отсутствие регулярной менструации и невозможность зачатия. Признаками же такого расстройства репродуктивной системы являются:

мажущие выделения в промежутках между менструациями;

при наступлении менструации фиксируются обильные выделения (кровотечения);

присутствие тянущих болей внизу живота и пояснице;

часты циститы.

Существует ли лечение гормонального (эндокринного) бесплодия? Можно с уверенностью сказать, что при своевременном обращении к гинекологам и эндокринологам 80% случаев эндокринного бесплодия успешно поддается медикаментозной терапии. Иммунологическое (аутоиммунное) бесплодие Иммунологическое женское бесплодие характеризуется наличием в цервикальной и внутриматочной слизи, а также сыворотке крови антиспермальных антител (АСАТ). Именно патологический антиспермальный иммунитет женщин или девушек препятствует процессу зачатия или закрепления плодного яйца на стенке матки. Проводимая диагностика иммунологического бесплодия фиксирует основные причины его развития:

частые воспалительные или инфекционные заболевания органов половой системы (хламидиоз, гонорея или генитальный герпес) и малого таза, в том числе и хронического характера;

наличие у женщины такого заболевания эндометрия матки, как эндометриоз;

длительное использование гормональной контрацепции;

возможные повреждения (микротрещины) наружных и внутренних половых органов женщины (в частности, их слизистого слоя);

попадание (даже в незначительных количествах) сперматозоидов в органы желудочно-кишечного тракта женщины. В этой ситуации происходит стимуляция иммунных механизмов;

наличие у женщины эрозии шейки матки.

При обнаружении иммунологического (аутоиммунного) бесплодия проводится длительная терапия препаратами кортикостероидного ряда. Это повышает вероятность зачатия до 50%, а альтернативные методы репродукции (например, проведение ЭКО) увеличивает этот показатель до 90%. Генетическое бесплодие Основной причиной генетического бесплодия у женщин считается мутация хромосом, вызванная пагубным образом жизни, плохой экологической ситуацией, неправильным питанием (потребление продуктов, содержащих красители, консерванты и вкусовые добавки), браком между близкими (кровными) родственниками и другими причинами. Различают две формы генетического бесплодия женщин, которое вызывается изменением числа или структуры хромосом:

врожденная форма бесплодия;

приобретенная форма бесплодия.

В организме каждой женщины насчитывается примерно две тысячи генов, которые отвечают за фертильную (репродуктивную) функцию. Именно их изменения могут вызывать выкидыши на ранних сроках (если у женщины было несколько выкидышей подряд, ей рекомендуют получить консультацию генетика), замирание беременности, неспособность выносить беременность до необходимого срока (рождение жизнеспособного ребенка), а также ранние менопаузы, отсутствие менструаций и нарушенияе свертываемости крови у женщины. В случае подозрения на генетическое бесплодие назначается проведение ряда исследований и анализов под патронажем генетика и гинеколога (в обязательном порядке проводится тест на совместимость партнеров). Если хромосомные патологии все же будут выявлены, назначается длительное лечение, которое поможет справиться с генетическими нарушениями и даст возможность зачать и выносить здорового ребенка. Бесплодие, связанное с аномалиями органов половой системы, в том числе и после перенесенных заболеваний Такой вид женского бесплодия не предполагает отсутствия у женщины овуляции или наличия проблем с проходимостью маточных труб. В большинстве случаев речь идет о патологических состояниях матки. Его относят к приобретенному виду бесплодия, основными причинами возникновения которого можно назвать:

эндометриоз;

миому матки;

гиперплазию эндометрия и его полипы;

фактор проведения неоднократных выскабливаний матки (в том числе и диагностических);

действие различных прижигающих или химических веществ на слизистую полости матки.

Врожденное бесплодие этого вида предполагает нарушения в строении или функциях органов половой системы или малого таза, которые были заложены уже в момент внутриутробного развития и при достижении женщиной фертильного возраста мешают процессу зачатия и/или вынашиванию беременности. Психогенное бесплодие Подобный вид бесплодия предполагает отсутствие каких-либо физических или физиологических факторов, мешающих женщине зачать ребенка, в этом случае оба партнера физически абсолютно здоровы. Основной причиной невозможности зачать ребенка можно считать психосоматику. Именно психосоматические причины нарушают правильное функционирование детородной системы женщины. К ним можно отнести:

сложные отношения и повторяющиеся конфликтные ситуации внутри семьи и на работе;

затяжная депрессия, вызванная неудовлетворенностью жизненной ситуацией (например, социальным статусом или материальным положением);

любые истерические состояния, в том числе и «синдром ожидания беременности», когда женщина настолько страстно хочет иметь детей, что скатывается в истероидное состояние.

Диагностика и лечение женского бесплодия

К сожалению, несмотря на все достижения современной науки и медицины, одной универсальной таблетки для лечения любого вида женского бесплодия до сих пор не существует. Однако сегодня можно говорить, что даже самые сложные и, не так давно казалось бы, необратимые случаи женского бесплодия успешно поддаются лечению. Одним из его основных условий является своевременное обращение к специалистам. При этом к врачам для проведения полномасштабного обследования должны обратиться оба партнера, так как любые исследования состояния здоровья женщины будут начаты не раньше, чем медики убедятся в абсолютной фертильности спермы партнера и полном отсутствии у него каких-либо проблем в мочеполовой сфере. При обращении к специалистам постарайтесь предоставить максимально подробную и корректную информацию:

о наличие в прошлом абортов (количество и срок беременности, при котором была произведена процедура) и/или выкидышей, а также замерших беременностей или беременностей, закончившихся неблагополучно (например, невынашиванием и смертью ребенка);

по видам применяемой контрацепции;

о регулярности половой жизни;

принимаемым, в том числе и на данный момент, препаратам, особенно гормонального ряда;

о наличии полостных операций, в том числе и на органах малого таза;

о перенесенных воспалительных или инфекционных заболеваниях половой сферы.

Это даст возможность специалистам быстро определиться с необходимым перечнем обследований и лабораторных исследований, необходимых для постановки или подтверждения диагноза, а также назначения лечения.