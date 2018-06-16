Нагрузка на позвоночник в третьем триместре беременности

Наступает третий триместр, а это значит, что уже совсем скоро вы станете мамой, единственной и неповторимой для того человечка, который пока еще не родился, но чьё присутствие вы ощущаете изо дня в день. В этот период и матка, и весь ваш организм становятся на путь подготовки к цели любой беременности, то есть к здоровым родам. Но происходят и другие изменения, обсудить которые сейчас особенно важно.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Как правило, постура, то есть положение тела в пространстве, у беременной женщины изменяется, что связано с возросшей нагрузкой в области живота. Каким может стать положение тела? Существует два варианта. Примерно у 75% женщин развивается типичный глубокий лордоз (иными словами, прогиб) в поясничном отделе позвоночника. И это неизменно создаёт напряжение в суставах между позвонками данного отдела. Те суставы, которые обычно не берут на себя нагрузку, сейчас испытывают давление и могут вызывать симптоматику в виде боли в поясничном отделе. К такому же клиническому проявлению приводит смещение позвонков, если у женщины и до беременности была к этому предрасположенность. Дополнительная нагрузка может оказывать влияние и на крестцово-подвздошные суставы, вызывая их блокировку, опасность которой мы рассмотрим ниже. Если вес растущего живота в большей степени приходится на лонный симфиз, это может вызывать пубалгию (болезненность в области лона) или дисфункцию лонного симфиза. Это типичная проблема беременных, которая по своей выраженности может варьировать от незначительного дискомфорта при ходьбе до очень сильной болезненности в любом положении. К чему ещё приводит увеличение прогиба в поясничном отделе позвоночника? К увеличению давления на мочевой пузырь, что, в свою очередь, может стать причиной стрессового недержания мочи. Другая постура, с которой сталкиваются оставшиеся 25% беременных женщин, — это провислая спина, которая внешне проявляется тем, что в конце беременности живот выглядит маленьким, как будто срок ещё ранний. Как правило, такое изменение положения тела при беременности встречается у высоких и худеньких женщин. В ней нет ничего явно неправильного, но так как именно высокие и худенькие чаще всего имеют в придачу к своей фигуре гипермобильность связок и суставов, то стоит с особым вниманием следить за профилактикой усталости мышц и уделять время и силы их защите от перерастяжения. Помимо явных изменений в поясничном отделе позвоночника, возможны также перемены и в грудном отделе, что связано, в большей степени, с увеличением молочных желёз. Однако это необязательно будет приводить к развитию симптоматики, но и не исключает её вовсе: у ряда беременных в результате таких изменений может возникать боль в области грудного отдела позвоночника или же в руках и кистях. Кроме того, растущая матка давит на диафрагму. Это неизменно приводит к тому, что для дыхания требуется более интенсивная работа этой мышцы. А с течением беременности по мере увеличения размеров плода потребность организма женщины в кислороде только растёт. К примеру, к концу беременности потребление кислорода во время отдыха на 15% выше, чем до беременности. Важно то, что на поздних сроках беременности диафрагма становится ригидной (тугоподвижной — из-за увеличенной в размерах матки), и может произойти некоторое уменьшение дыхательного объема, что сказывается не самым положительным образом как на матери, так и на ребёнке. Как проводить профилактику, сейчас и рассмотрим.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ

Конечно, не нужно переживать. Скоро вы перейдёте в новый счастливый этап материнства, а сейчас важно позаботиться о себе и о будущем малыше. Например, при помощи мягких прямых и непрямых остеопатических техник, направленных на растяжение рёбер, можно облегчить процесс дыхания. Этому же способствует и воздействие на дополнительные дыхательные мышцы, которые прикрепляются к шейным и поясничным позвонкам. Остеопатическая профилактика и мягкие техники лечения помогают женщине дышать и поставлять необходимое количество кислорода своему плоду. Роль врача-остеопата на данном этапе — помочь изменениям, связанным с беременностью, произойти наилучшим образом. В остеопатии существует множество методик, направленных на мобилизацию позвоночника, на восстановление подвижности в опорно-двигательных сегментах. Все они безболезненные и не имеют никакого вредного воздействия на плод, выполняются чаще всего либо в положении пациентки сидя, либо лёжа на боку, поэтому переносятся тоже комфортно. К таковым относятся и техники растяжения мышц поясничного отдела позвоночника, и связочно-суставные для того, чтобы раскрыть суставы между дужками позвонков, вернуть им нормальную подвижность и положение, и экстензия пояснично-грудного отдела, которая способствует разгрузке поясничного отдела позвоночника, а также раскрывает углы рёбер и увеличивает межреберные промежутки. При необходимости врач-остеопат может использовать и трастовые техники, и многие другие, исходя из индивидуального подхода к каждому клиническому случаю, к каждой по-своему уникальной беременной женщине. В конце третьего триместра крылья подвздошных костей таза расходятся кнаружи, а седалищные кости таза становятся друг к другу немного ближе, при этом крестец чуть отклоняется назад, что позволяет максимально увеличить пространство выхода из малого таза. Если есть, например, нарушение подвижности в крестцово-подвздошном суставе, все эти процессы нарушаются, а это может стать угрозой нормальному течению родов. Что делает врач-остеопат? Он проводит ряд техник: к примеру, можно начать с мышечно-энергетической техники для снижения тонуса грушевидной мышцы, что позволяет расслабить напряжение в мышцах таза. Также можно выполнить артикуляционные техники или техники растяжения связок для крестцово-подвздошного сустава. Если у беременной женщины имеется болезненность в области лонного сочленения, то врач-остеопат обязательно внимательно пальпаторно обследует эту область, а затем применит необходимые методики. Этим методикам, а также очень важным упражнениям самопомощи при болевом синдроме данной локализации мы с вами уделим внимание в отдельной статье, потому что есть много действительно полезных советов, которые не уместить в двух абзацах.

ПОДГОТОВКА К РОДАМ

Кстати, знали ли вы, что на последних неделях беременности остеопат может специальными техниками, освоение которых сегодня возможно только на дополнительных постдипломных семинарах, подготовить мышцы тазового дна и матку к успешным родам? Это и правда так, доказательством чему служат благодарные женщины, которые через пару недель после процедуры с использованием данных методик приходят к нам уже со своими малышами и рассказывают, как легко и без вмешательств медицинского персонала проходили роды. Вы спросите, почему они приносят к нам малышей? Для профилактики, хотя, как правило, после грамотного ведения беременности и подготовки к родам у опытного врача-остеопата с новорождёнными всё в полном порядке, что, конечно, всегда очень радует любого врача, наблюдавшего беременную и переживавшего вместе с ней за здоровье её малыша.