5 факторов, которые убивают вашу кожу

Помимо достаточно распространенных проблем в виде угревой сыпи, прыщей, морщин, на лице иногда возникают и другие неприятные симптомы. Так может внезапно начать шелушиться отдельный участок кожи лица, выйти фурункул или появиться покраснение. МедикФорум выяснил, какие проблемы могут быть с кожей и что может их провоцировать.

Сухость и шелушение

Шелушение верхнего слоя эпидермиса очень неприятная вещь. Его сложно скрыть косметикой, а вид достаточно неэстетичный. Для начала необходимо выяснить причину появления данного симптома. Они могут быть различными: — Реакция организма на стресс; — Аллергическая реакция на пищевые продукты или косметические средства; — Внешнее агрессивное воздействие, например, ветер, солнце, мороз; — Реакция на медикаменты; — Гормональный сбой; — Кожные заболевания.

Оттолкнувшись от причины возникновения, нужно искать решение проблемы в корне. Так если это аллергия, нужно пропить антигистаминные препараты. Если отправной точкой послужили стресс или невроз, нужно успокоиться, завести полезную привычку — прогулки перед сном, провести ароматерапию с маслами лаванды, мяты, или заменить кофе и черный чай на успокоительные травяные сборы с бодрящим эффектом. Прекрасным чайным сбором в этом случае будет смесь из чабреца, мелисы и мяты с добавлением апельсиновой цедры. При наличии гормонального сбоя в организме или кожных заболеваний лучше всего обратиться к специалистам, которые назначат анализы и лечение. Выявление причины и ее устранение избавят в дальнейшем от появления подобных симптомов и распространения уже начавшихся. Однако те последствия, которые уже появились на коже необходимо устранять. В случае небольшого шелушения достаточно будет сделать пилинг либо мягкое скрабирование и нанести питательный, увлажняющий крем. Если шелушение сильное и болезненное, нужно обратиться к врачу косметологу.

Заеды на губах

Почему появляются заеды на губах? Болезненные трещинки в уголках рта появляются чаще всего у детей и подростков, но могут возникнуть и у взрослого человека. Это явление крайне неприятное, боль возникает при широком раскрытии рта и попадании пищи и воды, даже если они пресные. На медицинском языке называется ангулитным стоматитом. Если данное заболевание не лечить, то самостоятельное заживление будет очень долгим и на коже могут остаться не эстетичные следы.

Причины возникновения заед различны. У детей и подростков причинами чаще всего является недостаток витаминов группы В и гормональная перестройка организма. Также это может быть симптомами следующих проблем: — Анемия, недостаток железа в крови либо другое заболевание крови; — Заболевания пищеварительной системы; — Размножение грибка и микробов в полости рта (кариес, стоматит, стафилококк); — Нарушения правил гигиены (еда немытых продуктов, немытыми руками); — Размножение паразитов в организме; — Вирусные, простудные заболевания; — Вредная привычка кусать или облизывать губы. Также патология может возникнуть в случае, если человеку пришлось долго держать рот широко раскрытым, например, при походах к стоматологу или хоровом пении. Для того, чтобы подобрать соответствующее лечение нужно установить причину, сдать необходимые анализы. Чаще всего заеды лечат противовирусными мазями. В данной ситуации лучше не применять мази, включающие в состав гормоны. В народной медицине для лечения этой проблемы рекомендуются продукты пчеловодства: мед, прополис, пчелиный воск. А также оливковое масло, можно с добавлением капельки эфирного масла чайного дерева. Для предотвращения постоянного появления проблемы в уголках рта, необходимо следить за гигиеной полости рта, личной гигиеной, состоянием своего здоровья.

Папилломы на лице

Что такое папилломы? В классификаторе заболеваний данная патология относится к инфекционным, паразитным. Со временем папилломы могут преобразовываться в онкологические опухоли. При появлении новообразований на коже необходимо обратиться к врачу онкологу для обследования. Причинами возникновения папиллом чаще всего является снижение иммунитета. О том, как справиться с папилломами подскажет врач дерматовенеролог. Обычно назначаются противовирусные медикаменты. Существуют и немедикаментозные способы удаления: хирургическое, химическое, лазерное, криодеструкция. Ни в коем случае нельзя пытаться удалить паппиломы самостоятельно, так как это может привести к ухудшению ситуации. В народной медицине с папилломами боролись различными средствами: — соком розового картофеля (употребление настоя два раза в день по пол стакана); — хозяйственным или дегтярным мылом; — соком чистотела (протирать новообразования ежедневно); — нашатырным спиртом (прижигание); — подогретым касторовым маслом. Лечить патологию самостоятельно народными средствами можно только в случае, если она небольшая и возникла недавно. В противной ситуации лучше обратиться к специалисту.

Герпес на лице

Герпес или простуда чаще всего появляется на губах. Является вирусным заболеванием и, соответственно лечиться противовирусными мазями или таблетками. Его ни в коем случае нельзя давить как прыщи или угри. От этого герпес быстро распространится дальше.

Вирус герпеса существует почти у всех людей, но большее время он спит и никак себя не проявляет. При стечении определенных обстоятельств он может обостриться и дать о себе знать. Так причинами могут стать: — Простуда или переохлаждение организма (чаще всего); — Стресс и нервные перенапряжения; — Обострения хронических заболеваний; — Снижение иммунитета вследствие авитаминоза; — Необходимые противовирусные средства всегда доступны в аптеке. В народной медицине средств для лечения простуды на губах также множество. Если герпес еще не проявился, но кожа покраснела, набухла и уплотнилась в районе губ необходимо намочить ватный диск «Корвалолом» и приложить к воспаленному месту на 10–15 минут. При необходимости повторить это действие несколько раз в день, пока не пройдут симптомы. Также болячку можно протирать настоем из ромашки, календулы, чистотела. Если в доме имеется растение алоэ, то прикладывать срезом к воспалению несколько раз в течение дня. Лечат герпес и кашицей из чеснока, маслами пихты, чайного дерева, шиповника. Ранее были названы шесть вредных привычек, которые подрывают здоровье.