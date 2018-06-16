Четыре этапа ухода за кожей вокруг глаз, которые сделают взгляд открытым

Любому человеку как мужчине, так и женщине, в любом возрасте хочется выглядеть красивым, ухоженным и молодым. Первые признаки старения — морщинки, как правило, появляются на коже вокруг глаз, так называемые «гусиные лапки». Кожа вокруг глаз является наиболее нежной и тонкой. На всех кремах для лица, масках, пишется предостережение, что наносить их на кожу вокруг глаз опасно, не нужно. Как же тогда ухаживать за кожей вокруг глаз и нужно ли? МедикФорум выяснил это. Оттого, что слой эпидермиса тонкий, он быстрее всего теряет свою эластичность и, как следствие, на лице появляются первые морщинки. Уход за этой частью лица требуется особенно тщательный и заключается в два этапа со своими нюансами: — Очищение; — Увлажнение и питание;

Очищение кожи возле глаз

Умывание лица лучше проводить теплой, а не горячей водой. Если требуется снять макияж или кожа была сильно загрязнена, лучше всего воспользоваться специально разработанными для этого средствами. В косметических магазинах и аптеках огромный выбор таких средств. Есть и средства для умывания с водой, и те, что не требуют смывания.

Лучше всего для этого подходит мицеллярная вода. За счет своего уникального действия она позволяет не сильно воздействовать на саму кожу, и макияж можно легко удалить без растяжений и трения. Тушь с ресниц удаляется вдоль их роста. Лучше всего приложить смоченный в средстве тампон на закрытый глаз, подержать некоторое время и снять косметику легкими похлопывающими движениями по направлению вдоль роста брови, а далее от внешнего уголка глаза к внутреннему.

Увлажнение и питание кожи вокруг глаз

В продаже имеется масса различных кремов и бальзамов, разработанных именно для кожи вокруг глаз. Использовать кремы для других частей тела (лица, рук) не рекомендуется. Они слишком тяжелы по составу и не принесут пользы, а вот во вред могут сработать. При покупке крема нужно обращать внимание на рекомендацию медицинского сообщества офтальмологов. Также важно следить за правилами их хранения и сроком годности. Втирать в веки такие средства категорически нельзя. Они наносятся легкими движениями без втираний и растягиваний и не на само веко, а по косточке под бровью и на скуле под глазом от внешнего края глаза к переносице.

Кроме кремов для ухода за кожей вокруг глаз есть и лосьоны (они более легкие по восприятию и консистенции) и гели. Каждый выбирает то, что ему более близко. Полезным будет делать периодически, если уж не ежедневно, так хотя бы пару раз в месяц, тонизирующие и питательные маски для кожи вокруг глаз. Зачастую это намного проще, чем сделать маску для лица: — Обвести вокруг глаз, по косточкам под бровью и на скуле под глазом, половинкой виноградины, кусочком свежего огурца; — Сделать компрессы из отвара петрушки, черного или зеленого чая, или укропа.

Мешки и темные круги под глазами

Мешки и темные круги под глазами могут свидетельствовать о проблемах в организме. Так темные круги, возможно, сигнал о заболеваниях печени, а мешки — о болезни почек. Поэтому, если данные недуги повторяются систематически или не проходят, необходимо обратиться к медикам и пройти обследование. Однако существуют и более прозаические причины, вследствие которых могут появиться проблемы вокруг глаз: — Хроническая усталость и недосып; — Обильное питье на ночь; — Неправильное положение тела во сне; — Неверно подобранные косметические средства; — Аллергические реакции.

В этих случаях достаточно устранить причины. При аллергии выпить антигистаминное средство. Спать правильно в проветренном помещении. Ночью положение тела должно быть таким, чтобы голова была немного выше уровня ног. Косметические средства нужно использовать специально предназначенные для кожи вокруг глаз, при этом обязательно проверить на наличие аллергической реакции организма, так как у каждого человека она индивидуальна. Спиртными напитками, соленостями и копченостями лучше не злоупотреблять, чтобы организм не накапливал жидкость. Соблюдать режим дня. Не переживать по пустякам и избегать стрессовых ситуаций. Если уже случилось непоправимое и появились мешки и круги под глазами можно использовать косметические средства для их удаления или маскировки либо проверенные народные средства. В продаже имеются карандаши для охлаждения кожи и различные средства, которые мгновенно подтянут мешки. Для маскировки темных кругов и следов усталости можно воспользоваться консилером, перед нанесением которого рекомендуется воспользоваться кремом с лифтинг эффектом. Утром для срочного избавления от отечности вокруг глаз нужно приложить дольки почищенного картофеля на пять — десять минут. Также можно выпить мочегонные средства для удаления лишней влаги из организма. Среди рецептов народной медицины есть совет делать контрастные компрессы из отваров шалфея, укропа или ромашки для профилактики возникновения мешков под глазами. Косметологи предлагают профилактический массаж «лимфодренаж».

Раздражения и покраснения

При покраснениях кожи вокруг глаз нужно воспользоваться кремом, в состав которого входят овес и витамин В3. При раздражении хорошо поможет компресс из пакетика черного чая или масло виноградных косточек. Важно помнить: необходимо разобраться в причинах появления покраснений и раздражений. Такие проблемы могут возникнуть при инфекциях. В этом случае нужно обратиться к медикаментозному лечению. Так, например, конъюнктивит может не пройти от простого компресса, для его лечения потребуется применение мази. Правила поддержания здоровья и молодости кожи вокруг глаз Спать с макияжем категорически нельзя. Именно ночью кожа восстанавливает свои силы, обновляется. Если из-за не смытого макияжа у нее не будет такой возможности, то она быстро постареет, появятся морщины и раздражения, кожа будет уставшей и тусклой. Смывать макияж мыло нельзя. Мыло достаточно плохо снимает современную косметику, зато отлично сушит кожу. Если нет другой возможности, кроме как воспользоваться мылом, лучше всего после умывания воспользоваться питательным кремом вокруг глаз или масло виноградных косточек. Защищать глаза от солнца. В жаркие солнечные дни лучше ходить в затемненных очках. Солнце в больших количествах губительно для кожи. А для тонкого и нежного эпидермиса тем более. Нельзя употреблять косметику, не соответствующую типу кожи или возрастной категории. Ранее были названы 4 секрета ухода за кожей вокруг глаз.