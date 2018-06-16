Фитнес-советы от герцогини Сассекской

Всему была простая причина — систематические занятия спортом, в том числе йога. Меган хотела достичь новых высот в фитнесе и поэтому обратилась к МакНаме. С тренером она занималась регулярно, обычно рано по утрам. Занятия доходили до 1 часа — два круга с быстрой сменой упражнений.

Занятия Меган начинаются с кардио, дальше упражнение по растяжке. Потом начинался получасовой комплекс с быстрой сменой упражнений, силовые занятия и завершающая растяжка. Она всегда особое внимание уделяет ягодицам, спине, прессу и мышцам таза. Часто в своих тренировках девушка использует мини-бэнд. Именно с помощью этой резинки бывшая актриса проводит большую часть своих тренировок. Она уверена, что резинка позволяла достаточно быстро и эффективно приводить ее в отличную форму, так необходимую для успешных съемок. Вот упражнения от Меган, которые ты сможешь повторить. Они несложные. Данный комплекс можно повторить без излишних заморочек. Для удобства он разбит на два круга. Главное — выполняй тренировки без пауз, по 2-3 повтора, а затем переходи на следующий круг.

Первый круг

Выпрыгивания

Задействованы квадрицепсы. Выполняется с помощью скамейки. Надо встать прямо перед скамьей, поставить на нее одну стопу. Сосредоточь вес в этой стопе и выпрыгни вверх рывком. Затем возвращайся на исходную позицию. Поменяй ногу. На обе стороны сделай повторения по 15 раз.

Подъем гирь

Далее работаем с прессом. Надо взять снаряд правой рукой. Встань, четко выпрямив спину, держа снаряд на высоте бедра. Вес сосредоточь в левой ноге, а правую медленно заводи назад. Чуть округли левую ногу в колене, приподнимая при этом таз. Вернись в исходную позу. Сделай по 15 раз.

TRX-растяжение

Растяжка трицепса, способствует растяжению мышц рук и спины. Возьми резинки и закрепи их на стене. Повернись лицом к стене и возьми резинки в руки. Выполняй наклоны корпуса вперед до достижения угла в 45 градусов. Руки должны образовывать прямой угол. Возврат в вертикаль с одновременным вытягиванием рук вверх. Выполни не менее 15 раз.

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С гантелями

Здесь работают несколько групп мышц. Надо встать спиной к скамье и положить на нее стопу. Возьми гантели, зафиксируй их на уровне плеч. Ногу, стоящую на полу, сгибай в колене до касания другой ноги пола. Затем вернись в изначальное положение, при этом поднимая гантели над собой. Повторить 10 раз с каждой ногой.

Второй круг

Растяжение ягодиц

Эти упражнения лучше делать с мини-бэндом, располагать который надо над коленными суставами. Заключается упражнение в подъеме ног чуть выше бедра с преодолением натяжения и возврате в исходную позицию. По 20 раз проработай обе ноги.

Планка на боку

Резинку затяни чуть ниже бедер. Прими положение боковой планки, упор сделай на предплечье. Согни ногу в колене перпендикулярно, и опускай ее. Далее следуют подъемы ноги с преодолением сопротивления мини-бэнда. Повторить по 20 раз с каждой стороной.

Упражнения с гимнастическим шаром

Вспомогательные предметы: фитнес-мяч и коврик. Прими положение лежа, одну ногу разместив стопой на мяче и приподнимай таз наверх. Другую ногу одновременно поднимая строго вверх, пододвигай мяч к корпусу. По 20 раз повтори с обеими ногами.

Упражнение статическое

Последний пункт в тренировке. Прорабатываются оба пресса. Прими позу сидя, колени согнуты, тяни спину назад, и следи, чтобы она была ровной. В противовес руки и ноги тяни в другую сторону. Получается форма галочки. Дыхание глубокое, задерживай на полминуты. В следующий раз можешь попробовать это упражнение с гантелями.

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