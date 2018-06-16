Ещё
Звезда «Дома-2» показала последствия жуткой операции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Дома-2» показала последствия жуткой операции 

Дни.ру 1 час назад
Ирина Агибалова вынуждена была обратиться к хирургу из-за гормонального сбоя. Ноги начали отекать, а жир никуда не уходил, что бы она ни делала.
Бывшая участница «Дом-2» Ирина Агибалова после своего преображения двухлетней давности, когда ей удалось хорошо похудеть, снова испытывает проблемы с лишним весом, сообщает "StarHit". По данным издания, женщине так и не удалось избавиться от жира на ногах даже с помощью диеты и постоянных тренировок.
В итоге, по ее словам, звезда пошла на крайние меры, чтобы избавиться от жутких отеков. Она обратилась к хирургу, который, осмотрев отекшие конечности, сделал вывод, что липосакция уже необходима, чтобы ноги были здоровыми и красивыми.
"Проблемы с ногами у меня давно. А в последнее время ситуация стала критической: жир давил на сосуды, лимфа плохо работала. В результате возникали жуткие отеки", — рассказала бывшая участница проекта. Она добавила, что проблемы появились из-за гормонального сбоя.
В настоящее время Агибалова находится в клинике, где восстанавливается после операции. В ближайшее время телезвезде необходимо будет носить компрессионные колготки, чтобы мышцы лучше сокращались.
Дни.ру: последние новости
Расплывшаяся Долина отказалась от диет Потерял 15 килограммов: Игорь Крутой неизлечимо болен "Когда родишь урода": отекшую Костенко затравили
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными9
Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене75
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место71
Пуговка показала «беременный» живот17
Как выглядят модели с необычной внешностью
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение