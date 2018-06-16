Почему зевота настолько заразительна?

Зевота является одним из наиболее древних рефлексов как людей, так и животных. Зевают все, от земноводных и птиц, до рыб. И даже ребенок в утробе матери может зевать. И согласитесь, этот рефлекс очень заразителен: достаточно увидеть, как кто-то зевает, и вам будет сложно удержаться, чтобы тоже не зевнуть. Впрочем, эксперты объясняю этот феномен очень просто.

Согласно заявлениям заведующего сомнологической лаборатории Университетской клинической больницы No1 Александра Пальмана, на протяжении долгого времени зевота расценивалась как симптом кислородного голодания. Например, если человек находится в душном помещении. Другая теория гласит, что когда человек начинает впадать в дремоту, его дыхание замедляется. А при зевании в наш организм поступает большое количество кислорода, что уменьшает сонливость.

И третья забавная версия является причиной, по которой зевоту можно расценивать как кондиционер. Головному мозгу для комфортной работы необходима стабильная температура. Во время зевоты в организм заходит холодный воздух, тем самым понижая температуру и охлаждая наш мозг.

Все эти теории, по словам Пальмана, долгое время считались правильными и в студентческие годы медиков учили считать именно так. Но сегодня каждая из этих теорий подвергается критике и, по мнению медицинского общества, нет 100% объяснений, почему человек зевает.

Мозг так запрограммирован с древности

Любопытные теории окружают и феномен заразительности зевоты. Ученые не исключают того факта, что благодаря зевоте первобытные племена могли организовывать жизнь своих общин. Зевота, которая передавалась о человека к человеку, могла служить определенным сигналом, что пора отправляться ко сну или наоборот, идти добывать пищу. И, вероятно, по сей день в нашем мозге закрепилась эта "программа". "Сам акт дыхания является очень сложным механизмом, который универсален для высших позвоночных. И вполне возможно, что в какой-то момент эволюции зевота играла важную роль. Но сейчас зевоту можно сравнить с тем же аппендиксом — атавизмом, причину наличия которого никто не может внятно пояснить. Впрочем, никакого вреда от зевоты нет, поэтому люди пусть зевают себе на здоровье. "

Психологи имеют свою версию на этот счет. По мнению Дениса Кожевникова, часто зевота ассоциируется у нас организме как желание отправиться поспать. А сам процесс зевания можно считать публичным признанием в своей усталости. Это проще сделать после того, как рядом кто-то зевнул, поэтому зевота такая заразительная.

По словам психолога, чаще всего зевотой нас "заражают" близкие нам люди, в обществе которых мы чувствуем себя безопасно и можем демонстрировать свое состояние. Кроме того, люди могут "заражаться" зевотой, глядя как зевает не только человек, но и животное. Вспомните, как глядя на кошку или собаку, растягивающую пасть в зевке, легко поддаться сонному настроению. Удивительно то, что когда подобное происходит на экране, мы "заражаемся" с меньшей вероятностью.

Кожевников также отметил, что заразительность зевоты можно сравнить с тем, как человек может заразиться паникой. Этот "вирус" также очень легко распространяется в толпе, вызывая цепную реакцию.

Интересные факты

Люди, которые восстанавливаются после тяжелого состояния, например, после аварии, не могут зевать. Первый зевок даже может служить признаком преодоления кризиса и началом выздоровления.

Когда на вас смотрят, вас не удастся "полноценно" зевнуть. Во время перелета в самолете, чтобы у вас не закладывало уши — зевайте. Таким образом вы выровняете давление на барабанную перепонку.

Некоторые из животных, включая львов и мартышек, зевают когда голодны.