Опасные бьюти-процедуры для кожи и их последствия

Химический пилинг лица

Последствия: ожоги, аллергия, нарушение пигментации.

В салоне чистку проводит специалист, который минимизирует риски и правильно подбирает состав. Домашнее омоложение скорее всего будет провальным. Результатом пилинга в собственной ванной могут стать эритема, пигментные пятна, акне и даже ожоги. А это едва ли тот эффект, на который вы рассчитывали.

Борьба с прыщами зубной пастой

Последствия: сухая кожа, раздражение, пигментные пятна

Этот способ известен давно. Он стал популярен благодаря многочисленным форумам о красоте. Не исключено, что есть те, кому паста помогла избавиться от прыщей. Однако добавить ее в косметичку будет опрометчивым поступком. Паста сушит кожу, от частого применения начинаются шелушения и нежелательная пигментация. Лучше используйте ее для здоровья зубов, а для борьбы с прыщами — специальные средства или услуги косметолога.

Перекись водорода для белизны кожи

Последствия: раздражение, сухость, ожог

Последнее время большой популярностью пользуется загорела кожа, но есть и те, кому по душе белизна. Многие женщины готовы на отчаянные меры для отбеливания.

От одного сеанса использования перекиси для подобных целей ничего ужасного не выйдет. Но если натираться средством постоянно, то получить сухую, шелушащуюся кожу ничего не стоит. Возможны и ожоги. Вряд ли аристократический вид стоит таких мучений.

Маски для лица из подручных средств

Последствия: аллергические реакции, акне.

Казалось бы в смеси из мяты с огурцом или лимона с сахаром нет ничего страшного. Однако многие сочетания дают аллергическую реакцию на коже, высыпание акне. А некоторые, в частности, сахарные маски, попросту травмируют кожу.

Аналог разогревающей маски из корицы и лимонного сока, помимо прочего высушит кожу и только вызовет дополнительные проблемы. Оставьте мёд, овощи, сахар и фрукты для полезного питания, а заботу о коже доверяйте проверенным средствам и специалистам.

Аспирин для избавления от акне

Последствия: сухость кожи, нарушение pH-баланса, шелушение и раздражение.

В интернете навалом лайфхаков, предлагающих растереть таблетку аспирина и нанести на очаг воспаления. Однако стоит помнить, что ацетилсалициловая кислота, которая выпускается под маркой «аспирин», не то же самое, что салициловая кислота, популярная в дерматологии. Препаратов для наружного применения с ацетилсалициловой кислотой нет, как нет и доказанного полезного эффекта для кожи от неё.

Яблочный уксус вместо тоника

Последствия: раздражение, угревая сыпь.

Во многих блогах можно встретить и такой совет для экономных красавиц. Прежде, чем протирать уксусом лицо, подумайте о том, что его баланс pH намного ниже, чем у кожи. Поэтому такой домашний тоник уничтожит защитный барьер на лице, вызовет раздражение и угревую сыпь.

Лак для ногтей против герпеса

Последствия: раздражение на губах.

Лак для ногтей подходит только для ногтей. Конечно, в короткой перспективе он в комплекте с помадой закроет несимпатичные пузырьки на губах. Однако в будущем это едва ли обернётся чем-то хорошим. Во-первых, лак поверх герпеса вызывает сильное раздражение. Во-вторых, малоприятная простуда будет заживать только дольше. Наберитесь терпения и лечите герпес лекарственными средствами.